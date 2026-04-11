Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osman Uğurlu DENİB Başkanı Oldu

11.04.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osman Uğurlu, DENİB Genel Kurul'u sonrasında Başkanlık görevine seçildi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda Osman Uğurlu DENİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan Cuma günü gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DENİB Yönetim Kurulu Başkan'ı Osman Uğurlu, önceki Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu'na katkıları için teşekkür ederek yeni döneme ilişkin vizyonunu paylaştı.

Denizli'nin 4,7 milyar doları aşan ihracatı, 183 ülkeye ulaşan ağı ve yaklaşık 1700 ihracatçısıyla öne çıktığını vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulumuzla birlikte Denizli'nin köklü üretim mirasını, dijitalleşme ve inovasyonla daha ileri taşıyacağız. İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıran, yeni pazarlara açılımını destekleyen ve değişen küresel ticaret dinamiklerine hızlı uyum sağlayan bir yapı kuracağız. Yeşil dönüşümden e-ihracata, markalaşmadan tasarım odaklı üretime kadar geniş bir alanda somut adımlar atarak firmalarımızın rekabet gücünü kalıcı biçimde artırmayı hedefliyoruz."

Denizli ihracatının en büyük gücünün birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden Uğurlu, "Denizli'nin kadim üretim kültürünü geleceğin ekonomisiyle buluşturacak, şehrimizi ihracatın yanı sıra inovasyonun da merkezi yapacağız. Birliğimizi, sektörlerin buluştuğu, ortak vizyonun paylaşıldığı ve ticaretin geleceğinin şekillendiği bir platform haline getireceğiz." değerlendirmesin bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Osman Uğurlu, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 12:51:17. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.