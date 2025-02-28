Osmangazi Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerine Hız Verdi

Ekonomi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde tatlı imalathaneleri, pastane ve fırınlarda gıda denetiminde bulundu. Uygulamada görevliler, işletmelerin ruhsatlarından hijyen durumlarına kadar her ayrıntıyı değerlendirdi.

Osmangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin huzur içinde bir Ramazan ayı geçirmeleri için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilen ürünleri yemesi adına, ilçe genelindeki fırınlara, tatlı imalathanelerine ve satış noktalarına yönelik denetim yaptı. İşletmelerin ruhsat kontrolüyle uygulamaya başlayan ekipler,

çalışanların kılık kıyafetinden işyerindeki hijyen şartlarına kadar her ayrıntı titizlikle değerlendirdi. İşletmelerin imalathane bölümleri, depoları ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile ürün gramajları kontrol edildi. Bunun yanında gıda satışı yapılan marketlerde de gramaj, fahiş fiyat, iştigal dışı ürün satışı konusunda denetimler yapıldı. Mevzuata uygun olmayan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Osmangazi Belediyesi'nin ilçe sakinlerinin sağlığını gözeterek yaptığı denetimler Ramazan ayı boyunca da devam edecek. - BURSA