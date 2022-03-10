Osmangazi'de stokçulara sıkı denetim - Son Dakika
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Osmangazi'de stokçulara sıkı denetim

10.03.2022 00:57
Osmangazi'de stokçulara sıkı denetim

Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe genelindeki yerel ve zincir marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu, fahiş fiyat uygulamaları ve temel gıda ürünlerinde KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe genelindeki yerel ve zincir marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu, fahiş fiyat uygulamaları ve temel gıda ürünlerinde KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, bazı temel gıda ürünlerinde son günlerde ortaya çıkan stok ve fahiş fiyat artışı konuları üzerine yerel ve zincir marketlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle son günlerde yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine zabıta ekipleri, marketlerin raflarındaki ve depolarındaki yağ ürünlerinin fiyatını, stok durumunu ve faturalarını inceliyor. Ekipler, denetimlerde fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi durumları büyük bir hassasiyetle kontrol ediyor. Ayrıca, devletin gıda ürünlerinde gerçekleştirdiği KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığı ve son kullanım tarihi gibi konulara da dikkat ediliyor.

İş yeri sahiplerini, stokçuluk yapmamaları konusunda uyaran zabıta ekipleri tarafından, söz konusu ihlalleri gerçekleştirdiği tespit edilen firmalar hakkında tutanak tulup gerekli yasal işlemler gerçekleştiriliyor. - BURSA

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Osmangazi Belediyesi, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Osmangazi'de stokçulara sıkı denetim - Son Dakika


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