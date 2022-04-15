Osmaniye'de 7.381 milyar liralık 140 proje - Son Dakika
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Osmaniye'de 7.381 milyar liralık 140 proje

15.04.2022 09:26
Osmaniye'de 7.381 milyar liralık 140 proje

Osmaniye'de gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu'nun 2022 yılı 2. toplantısında konuşan Vali Erdinç Yılmaz, "2022 yılında toplam bedeli 7 milyar 381 milyon 907 bin lira olan 140 adet proje üzerinde çalışmalar devam edecek" dedi.

Osmaniye'de gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu'nun 2022 yılı 2. toplantısında konuşan Vali Erdinç Yılmaz, "2022 yılında toplam bedeli 7 milyar 381 milyon 907 bin lira olan 140 adet proje üzerinde çalışmalar devam edecek" dedi.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonu'nda Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu'nun 2022 yılı 2. toplantıda yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının kentte gerçekleştirdiği projelerin değerlendirilmesinin yanı sıra yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden projeler görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Erdinç Yılmaz, "2022 yılında toplam proje bedeli 7 milyar 381 milyon 907 bin lira olan 140 adet proje üzerinde çalışma yapılmakta olup, bu projelere ayrılan ödenek miktarı 1 milyar 720 milyon 753 bin TL'dir. 2022 yılı dönem sonu itibarıyla 460 milyon 168 bin TL harcama yapılarak yüzde 27 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2022 yılında ilimizde gerçekleşen yatırımlar tarım, turizm, sağlık, enerji, ulaştırma-haberleşme, eğitim ve diğer kamu hizmetleri olmak üzere 7 temel sektörde toplanmıştır. İl genelinde gerçekleştirilen yatırımlara sektörel bazda bakıldığında yıl içerisinde en çok ödeneğin, yüzde 49'luk pay ile ulaştırma-haberleşme sektörüne, yüzde 32'lik pay ile sağlık sektörüne ve yüzde 7'lik pay ile de eğitim sektörüne ayrıldığı görülmektedir. 2022 yılında yatırım programında bulunan 140 adet projenin 4 adedi bitirilmiş, 78 adedinin yapımı devam etmekte 17 adedi ihale aşamasında, 41 adedine henüz başlanılmamıştır. Son olarak kurumlarımızın yatırımlarını İl Yatırım Takip Sistemine zamanında ve eksiksiz olarak girdikleri görülmüş olup, kurumlarımıza gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. İl Koordinasyon Kurulu toplantısının ilimiz için hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu.

Toplantının devamında kurum yetkilileri biten ve devam etmekte olan projeler hakkında bilgi vererek, kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar.

Toplantıya Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Hulusi Akkuş, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları bölge ve il müdürleri katıldı. - OSMANİYE

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Erdinç Yılmaz, Ahmet Cevdet, Osmaniye, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Osmaniye'de 7.381 milyar liralık 140 proje - Son Dakika


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