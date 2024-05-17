Osmaniye'de Çiftçi Malç Naylonu Kullanarak Karpuz Ekimi Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Osmaniye'de Çiftçi Malç Naylonu Kullanarak Karpuz Ekimi Yaptı

Osmaniye\'de Çiftçi Malç Naylonu Kullanarak Karpuz Ekimi Yaptı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çiftçilik yapan Nurettin Ersin Ala, gece ve gündüz yaşanan sıcaklık farkını en aza indirmek için malç naylonu kullanarak 200 dönüm araziye karpuz ekimi gerçekleştirdi. Su tüketimini azaltan malç naylonu yöntemiyle yabani ot oluşumunun da önüne geçmeyi hedefleyen çiftçi, bölgeye örnek olacak projeyi hayata geçirdi. Ala'nın projesiyle karpuzun hem kalitesinin hem de miktarının yükselmesi bekleniyor.

17.05.2024 12:56
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çiftçilik yapan Nurettin Ersin Ala, gece ve gündüz yaşanan sıcaklık farkını en aza indirmek için malç naylonu kullanarak 200 dönüm araziye karpuz ekimi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Akdeniz, ürün çeşitliliğiyle başı çeken bölgelerden. Osmaniye de son yıllarda tarımsal üretimini hızla arttıran iller arasında. Düziçi ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nurettin Ersin Ala, gece ve gündüz yaşanan sıcaklık farkını en aza indirmek için malç naylonu kullanarak 200 dönüm araziye karpuz ekimi gerçekleştirdi. Su tüketimini azaltan malç naylonu yöntemiyle yabani ot oluşumunun da önüne geçmeyi hedefleyen çiftçi, bölgeye örnek olacak projeyi hayata geçirdi. Ala'nın projesiyle karpuzun hem kalitesinin hem de miktarının yükselmesi bekleniyor.

İlçemizde ürün çeşitliliğini artırmak ve çiftçimizin daha fazla kazanç elde etmesi için karpuz ekimi yaptığını söyleyen Nurettin Ersin Ala, "Bu yıl ovamızda ürün çeşitliliğimizi artırmak amacıyla; buğday, mısır, fıstık bunların yanında karpuzun ve diğer sebze çeşitlerinin ekimini yaptık. Bu sayede ilçe sakinlerimize yeni kazanç kapısı açmak için karpuz ekimi yaptık. İlçemizde bu işi yapan hiçbir kimse yok ve ilk defa biz malç naylonu ile karpuz üretimi yapıyoruz. Malç naylonu seçmemizin sebebi; işçilik maliyetlerini düşürmek, bunun yanında sudan tasarruf, özellikle tonaj seviyesini arttırmak, gündüz ve gece sıcaklık farkı var bu naylon gündüz ve gece sıcaklık farkını dengeliyor. Açık alanda olduğu zaman gündüz 25-26-27 derece, gece 10 dereceye düşüyor hava birden düştüğünde karpuzun kökünü sıcak tutuyor. Yabani otlarla mücadelede başyardımcımız. Ürün çeşitliliğini artırarak ilçemize tüccarın, alıcının gelmesini sağlamak istiyoruz. 50 sene evvelinden burada bölgenin en büyük karpuzları, en çok tonajlı karpuzlar bu ovada yetişmiş. Bu yıl yaklaşık 200 dönüm araziye 50 bin fide ekimi yaptık, buradan 2 bin ton ürün beklentimiz var. Eskilerin bir lafı vardı karpuzun zararını karpuz doğrultur. Karpuz en kazançlı ürün ve en çok zarar ettiren üründür" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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