Vali ceketini çıkartıp, biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı - Son Dakika
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Vali ceketini çıkartıp, biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı

02.08.2022 01:15
Vali ceketini çıkartıp, biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı

Osmaniye'de devam eden ayçiçeği hasadına katılan Vali Erdinç Yılmaz, ceketini çıkartıp kolları sıvadıktan sonra tarlaya girip biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı.

Osmaniye'de devam eden ayçiçeği hasadına katılan Vali Erdinç Yılmaz, ceketini çıkartıp kolları sıvadıktan sonra tarlaya girip biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı. Hasat sonrasında gazetecilere açıklama yapan Vali Yılmaz, 72 bin dekar alandan yaklaşık 25 bin ton ayçiçeği elde edileceğini söyledi.

Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip Osmaniye'de ayçiçeği hasadı devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Nohuttepe köyünde hasat etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz, tarla sahiplerine bereketli hasatlar diledikten sonra kolları sıvayıp tarlaya girdi. Biçerdövere binen Vali Yılmaz, bir süre ayçiçeği hasadı yaptıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kent genelinde 72 bin dekara ayçiçeği ekimi yapıldığının altını çizen Vali Yılmaz, yaklaşık 25 bin ton da verim elde edileceğini söyledi.

Geçen yıl Osmaniye'nin ayçiçeği üretiminde Türkiye 16'ncısı olduğuna değinen Vali Erdinç Yılmaz, "Bugün Osmaniyeli çiftçilerimizle ayçiçeği hasadını başlattık. Ayçiçeğinin verimli, bereketli olmasını ve çiftçilerimize bereketli bir dönem olmasını diliyorum. 2021 yılı TÜİK verilerine göre yaklaşık 96 bin dekar alanda 35 bin ton ayçiçeği üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl ise 72 bin dekar alanda 25 bin ton elde edileceğini tahmin ediyoruz. Dekar olarak azalmasının sebebi daha önce ayçiçeği ekimi yapılan alanlarda bu yıl buğday, arpa gibi ürünlerin ekiminin olmasıdır. Tespitlerimize göre, aslında bu yıl verimde yüzde 12 artış olmuş durumda. 2021 rakamlarına göre ayçiçeği üretiminde Türkiye'de 16. sıradayız. Çiftçilerimize bol bereketli bir hasat diliyorum, hayırlı olsun" dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ise, "72 bin dekar alandan 25 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Alternatif bir ürün olarak tercih edilen ayçiçeğinde bu yıl çiftçimizin yüzünün güleceğine inanıyoruz. Geçen yıl TÜİK verilerine göre üretimde 16. sıradaydık. Bu yıl da inşallah yerimizi koruyacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali ceketini çıkartıp, biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali ceketini çıkartıp, biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı - Son Dakika
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