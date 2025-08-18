Osmaniye'de Mısır Hasadı Başladı - Son Dakika
Ekonomi

Osmaniye'de Mısır Hasadı Başladı

Osmaniye\'de Mısır Hasadı Başladı
18.08.2025 11:10
Osmaniye'de 360 bin dekardan 463 bin ton mısır rekoltesi bekleniyor, çiftçiler hasada başladı.

Osmaniye'de 360 bin 249 dekar alanda yetiştirilen mısırın rekoltesinin hasat sezonu sonunda 463 bin ton olması bekleniyor.

Mısır üretiminde Türkiye'de 6'ncı sırada yer alan kentte, çiftçilerin şubatta ekimini yaptıkları ürünler olgunlaştı.

Sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan üreticiler, 6 aydır özenle baktıkları mısırlarını biçerdöverlerle toplamaya başladı.

Hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu tarım alanlarında hasat edilen ürünler, kamyon ve kamyonetlerle silolara taşındı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce, 15 Ağustos'ta mısır alım fiyatının 2025 sezonu için ton başına 11 bin 300 lira olarak belirlendiğinin açıklanmasıyla tarlalarda artan hareketlilik, dronla havadan görüntülendi.

Mısır ekim alanı 360 bin 249 dekara geriledi

Kentte 2024'te 380 bin 863 dekar olarak kaydedilen mısır ekim alanı, bu yıl 360 bin 249 dekara geriledi.

Mısır hasadının ağustos sonuna kadar süreceği kentte, 2024'te 473 bin tona ulaşan rekoltenin bu sezon 463 bin ton olması bekleniyor.

"Çiftçilere bol ve bereketli bir hasat diliyorum"

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, AA muhabirine mısırda ilk ürünlerin kuraklıktan olumsuz etkilenmediğini söyledi.

Su sıkıntısı yaşanmamasından dolayı verimin iyi olduğunu dile getiren Kolabaş, "Bu yıl mısır hasadından 463 bin ton rekolte elde etmeyi bekliyoruz. Rekoltemiz çok güzel. Çiftçilere bol ve bereketli bir hasat diliyorum." diye konuştu.

"Dekar başına 1550 kilogram verim aldık"

Mısır üreticisi Mahmut Tuzcu da yaklaşık 55 dekar arazide mısır yetiştirdiğini belirtti.

Ürün kalitesi ve veriminden memnun olduğunu ifade eden Tuzcu, "Dekar başına 1550 kilogram verim aldık. Bu sene kuraklık bizi etkilemedi." dedi.

Kaynak: AA

