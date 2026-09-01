Osmaniye'de Mısır Hasadı Başladı - Son Dakika
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Osmaniye'de Mısır Hasadı Başladı

Osmaniye\'de Mısır Hasadı Başladı
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Osmaniye'de mısır hasadı başladı, dolu zararı verimi etkiledi ama çiftçiler yine de memnun.

Türkiye'de mısır üretiminde 7'nci sırada yer alan Osmaniye'de hasat başladı. Üreticiler, bazı bölgelerde etkili olan dolu nedeniyle verimde düşüş yaşanmasına rağmen ürünün genel durumundan memnun olduklarını belirtti.

Osmaniye'de 2026 yılında 349 bin dekar alanda mısır ekimi gerçekleştirilirken, yaklaşık 400 bin ton rekolte bekleniyor. Sakarcalık köyünde 80 dönüm alanda mısır yetiştiren 72 yaşındaki çiftçi Vasfi Koca da hasada başladı. Çocukluğundan bu yana çiftçilik yaptığını belirten Koca, mısırın gelişme döneminde etkili olan dolunun tarlada zarara yol açtığını söyledi. Dolu sonrası mısırın bir süre kendisini toparlamaya çalıştığını ifade eden Koca, verimde düşüş yaşanmasına rağmen ürünün durumunun güzel olduğunu dile getirdi.

Ürünün toparlanması için tarlada yoğun çalışma yaptıklarını anlatan Koca, dolunun oluşturduğu hasarın ardından gübreleme yaparak mısırın gelişimini desteklediklerini kaydetti.

"Türk çiftçisi desteklenir ve yeterli kazancı elde ederse ekim alanlarını daha da artırır" diyen çiftçi Vasfi Koca, "Ben şu an 70 yaşının üzerindeyim. Kendimizi bildik bileli çiftçiyiz. Çiftçi çocuğuyuz. Tozla, toprakla yetiştik. Şu an 80 dönüm mısır ektim. Bir miktar da buğday ekmiştim. Buğdayın yerine soya fasulyesi ektik. İnşallah onu da hasat ederiz. Ona da hayırlı, güzel bir fiyat verilir. Böylece biz de seviniriz. Bu sene verim de düşük. Gördüğünüz bu araziyi dolu vurdu. Dolu nedeniyle mısır bir süre yaralarını sarmaya, kendini toparlamaya çalıştı. Hasarı giderebilmek için fazlasıyla gübre attık. Ancak bu duruma getirebildik. Şu anda dolu nedeniyle verimler düşük. Türkiye'nin de yetiştirdiği endüstriyel mısırda ihtiyaç fazlası olmasına rağmen üretimimizi karşılayamıyor. Dışarıdan ithalat da yapılıyor. Türk çiftçisi desteklenir ve yeterli kazancı elde ederse ekim alanlarını daha da artırır. Böylece dışarıya bağımlı kalmayız, dövizimiz de yurt dışına gitmez. Hem Türk çiftçisi kalkınır hem de devletimiz dışarıya döviz ödemez" diye konuştu.

"Fiyat açıklansın, çiftçi tüccarın eline bırakılmasın"

"Fiyat açıklanmazsa tüccarın eline teslim oluyoruz" diyen çiftçi Vasfi Koca, "Şu an devletimizden, hükümetimizden fiyat açıklaması bekliyoruz. Fiyat açıklanmazsa tüccarın eline teslim oluyoruz. Tüccar, fiyatı kendi belirleyip ürünü istediği fiyattan alıyor. Bu nedenle hükümetimizin bir an önce fiyat açıklaması gerekiyor. Açıklanacak fiyat, yaptığımız tüm masraflar hesaplanarak belirlenmeli. En az 17 liradan fiyat açıklasalar güzel olur. Bir çiftçi olarak beklentimiz. Şu anda mısırın kilosuna 13 lira veriliyor. Bu fiyata mısır satarsak önümüzdeki yıl ekim yapmamız zorlaşır" dedi.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Ekonomi, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Osmaniye'de Mısır Hasadı Başladı - Son Dakika

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