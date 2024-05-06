Osmaniye'de Yağış ve Rüzgar Tarım Ürünlerine Zarar Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Osmaniye'de Yağış ve Rüzgar Tarım Ürünlerine Zarar Verdi

Osmaniye\'de Yağış ve Rüzgar Tarım Ürünlerine Zarar Verdi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan aşırı yağış ve rüzgar, tarım arazilerinde ekili olan ürünlere zarar verdi. Düziçi ilçesinde bulunan buğday ve arpa ekili alanlar hasar gördü. Sigortası olmayan çiftçilerin zararı tespit edilerek yardım yapılması bekleniyor.

06.05.2024 12:40
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan aşırı yağış ve rüzgar, tarım arazilerinde ekili olan ürünlere zarar verdi.

Osmaniye'de 3 gündür aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Dün yaşanan yağışların ve rüzgarın ardından Düziçi ilçesinde bulanan buğday ve arpa ekili alan zarar gördü. Ziraat odasının ve İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler sahada hasar tespit çalışması yapmaya başladı. Bazı çiftçilerin TARSİM sigortası olması, sigorta eksperlerinin zararı tespit etmesi sonucunda umut ışığı oluştururken, sigortası olmayan çiftçilerin ise İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunduğu raporlar doğrultusunda buradan gelen cevabı bekleyecek.

Osmaniye'nin deprem bölgesinde olduğunu TARSİM'i olmayan vatandaşlara devletimizin sahip çıkmasını istediğini söyleyen çiftçi Bilal Mülayim, "Son bir haftadır yoğun yağışlar ve rüzgarla birlikte buğday, arpa ve tahıl ürünlerimiz zarar gördü mağduriyetimiz bulunmaktadır. Bazı bölgelerimizde çoğunlukla ekinlerimiz yatmıştır 15 gün sonra hasat yapacaktık ama ürünlerimiz zarar gördü. İlçe tarım müdürlüğünden yetkileri çağırdık tarlalarımızı gezdiler inceleme yaptılar. TARSİM sigortası olmayan çiftçilerimize İlçe tarım Müdürlüğü ekipleri rapor tutup dosya hazırlayarak bunları sunacaklarını ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyledi. Bölgemiz diğer iller gibi deprem bölgesi olduğundan dolayı TARSİM'i olmayan çiftçilerimize devletimizin kucak açmasını elimizden tutmasını bekliyoruz" dedi.

Ürünlerinin bu sene çok verimli olduğunu ama yağmur sonrası zarar gördüğünü söyleyen çiftçi Mehmet İşlek, "Hasat yapacaktık buğdaylarımız yağmur nedeniyle yattı zarar gördü. Zararımız büyük buğday kalmadı gibi bir şey yarısı zarar gördü. Buğdaylarımız çok güzeldi başağı da çok büyük ve verimliydi ama zarar gördü" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Osmaniye'de Yağış ve Rüzgar Tarım Ürünlerine Zarar Verdi - Son Dakika

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