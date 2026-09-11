Osmaniye OSB\'de güneş enerjisi kapasitesi 9 yılda 210 megavata ulaştı

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) elektrik tüketiminin yüzde 18'i sahada kurulu güneş enerjisi santralinden sağlanıyor.

Toprakkale ilçesi sınırları içinde yer alan, metal, demir-çelik ve makine yan sanayisi başta olmak üzere 132 firmanın faaliyet gösterdiği OSB'de, 2017'de 7,5 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kuruldu.

Firmaların enerji maliyetlerini düşürmek ve temiz enerji kullanımını artırmak amacıyla kurulan santralin kapasitesi, sahadaki sanayicilerin de desteğiyle 9 yılda yaklaşık 28 katına çıkarılarak 210 megavata yükseltildi.

OSB'deki firmalar yıllık 600 milyon kilovatsaat olan elektrik tüketimlerinin yüzde 18'lik kısmını güneş enerjisi santralinden karşılıyor.

"5 megavatlık yeni bir yatırım devam ediyor"

Osmaniye OSB Genel Müdürü Musa Gönül, AA muhabirine, yeşil enerjiye ilk yatırımın 2017 yılında yapıldığını ve yatırım maliyetlerinin fazlasıyla karşılandığını söyledi.

Osmaniye OSB'nin temiz enerji üretimi konusunda Türkiye'nin öncü kuruluşlarından olduğunu belirten Gönül, son 9 yılda sanayicilerle işbirliği içinde bu konudaki yatırımlarına devam ettiklerini dile getirdi.

Güneş enerjisi santrali yatırımlarının sürdüğünü anlatan Gönül, "Halihazırda 5 megavatlık yeni bir yatırım devam ediyor. Akabinde de 70 megavata yakın talep sanayicilerimiz tarafından bizlere iletilmiştir." diye konuştu.

Gönül, ağır sanayi tesislerinin yoğun olduğu Osmaniye OSB'de çevreye duyarlı yatırımların sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Temiz enerjiyle beraber doğaya saygı gösteren bir üretim portföyüyle üretime devam ediyoruz. Enerjinin elde edilmesi konusunda hem sanayicilerimizin hem Bakanlığımızın atmış olduğu adımlarla yatırımcılarımız bunu çok iyi değerlendirerek sahada bunu göstermişlerdir. 2017 yılından itibaren Osmaniye OSB'de yapılan yatırımlarda yaklaşık 30 kat bir büyüme yaşadık. Enerji, rekabet açısından çok önemli bir kalem olduğu için aynı zamanda da çevreye, doğaya saygılı bir üretim yapabilmek ve temiz enerji kullanmak adına güneş enerjisi santrali yatırımları önem arz ediyor."