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Osmaniye Ticaret Borsası - Son Dakika

Osmaniye Ticaret Borsası

19.11.2021 12:05
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında soya fasulyesi en yüksek 5,65 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında soya fasulyesi en yüksek 5,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Soya fasulyesiKg4,905,65
Kabuklu yer fıstığıKg8,008,00

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Osmaniye Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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