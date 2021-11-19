Osmaniye Ticaret Borsası
19.11.2021 12:05
Osmaniye Ticaret Borsasında soya fasulyesi en yüksek 5,65 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında soya fasulyesi en yüksek 5,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,90
|5,65
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|8,00
|8,00
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