Osmaniye Yer Fıstığı AB Tescili Alarak Üretim ve İhracatı Artırıyor

Ekonomi

Osmaniye yer fıstığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla hem üretiminin hem de ihracatının artması bekleniyor.

Türkiye'de fıstık üretimin ortalama yüzde 40'ının, işlemesinin ise yüzde 98'inin gerçekleştirildiği Osmaniye'de, ürünün AB tescili alması kentte sevinçle karşılandı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, yer fıstığının Osmaniye ile özdeşleşmiş bir ürün olduğunu söyledi.

Osmaniye yer fıstığının bölge ve ülke ekonomisi için önemli ürünlerden birisi olduğunu belirten Yılmaz, "Güvenli ve güvenilir gıdada önemi fazlasıyla artan coğrafi işaretli ürünlerin korunması ve sürdürülebilirliğinin de sağlanması ve markalaşması adına ürünümüzün Avrupa Birliği Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmesi Osmaniye'miz açısından oldukça önemlidir." diye konuştu.

"Talep arttıkça ürün havzasında daha fazla ekilecek"

Yer fıstığı üretimi ve ihracatı yapan Fahri Uyduran da ürünün AB tescili almasının yurt içinin yanı sıra yurt dışında da büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Tescille ürünün hem üretiminin hem de ihracatının artacağını belirten Uyduran, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliğinde bulunan marketlerin farkındalığına bu ürün girecek. Bu da onların da coğrafi işaretli, kendilerinin de tanıdığı bu ürünü almasına neden olacak. Tabii tüketim, talep arttıkça da bu ürün havzasında daha fazla ekilecek. Daha fazla insan bu işten ekmek yiyecek."

Uyduran, birçok ilçe yer fıstığının üretildiğini ancak ürünün pazarının Osmaniye olduğuna dikkati çekti.

Yer fıstığı ekiminin artacağını vurgulayan Uyduran, "Her geçen yıl bizim yer fıstığı eken çiftçilerimiz, buğday, mısırdan daha ziyade yer fıstığı ekimini artıracak. Çünkü tüketim artacak. O nedenle bu kararı çok güzel, olumlu buluyoruz. Osmaniye Ticaret Borsası nezdinde bu işe önder olan herkese de çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Uyduran, AB tescilinin yer fıstığının üretilmesine ve işlenmesine de belli bir standart, kalite getireceğini belirtti.

Osmaniye'deki üretimin belli bir standardın üzerine geldiğinin altını çizen Uyduran, şunları kaydetti:

"Artık saatte 1 ton fıstık eleyen değil 5 ton eleyen makineler var. Saatte 500 kilogram fıstığı seçebilecek değil, 3-4 ton ürünü seçebilecek optik okuyuculu makineler var. O yüzden bu anlamda hiçbir sorun yok. Osmaniye bunun tamamını kaldırabilecek ve karşılayabilecek hem altyapıya sahiptir hem de bunu yapacak esnaflarımız vardır. Biz Osmaniyeli esnaflar bunu yapabiliriz, hiç kimsenin endişesi olmasın."