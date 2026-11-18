Osmaniye Zorkun'da yaban hayatı sahasının sınır kararı Resmi Gazete'de yayımlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye Zorkun Yaylası'ndaki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın sınırları Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirildi; karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sınır değişikliği Kara Avcılığı Kanunu'na göre yapıldı ve kararda harita ile liste de bulunuyor.
Osmaniye Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın sınırlarının değiştirilmesi kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Osmaniye Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın sınırlarında Kara Avcılığı Kanunu gereğince değişikliğe gidildi.
Kararda, sınır değişikliğine ilişkin harita ve listeye de yer verildi.
Kaynak: AA
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