OSTİM, Silikon Vadisi gibi teknoloji vadisi oluyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, ABD'deki Silikon Vadisi örneğinden hareketle, OSTİM'i teknoloji vadisi olarak hazırladıklarını bildirdi.

OSTİM OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı, bölgenin konferans salonunda gerçekleştirildi. Genel kurula, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Ersoy, OSTİM OSB Genel Kurul delegeleri ve OSTİM ekosistemi temsilcileri katıldı.

Genel kurulun açılışında konuşan OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM'in başkentin sanayileşme sürecine imza attığını belirterek, Ankara'daki organize sanayi bölgelerinde OSTİM'li firmaların yoğunluğuna işaret etti.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (HAB) kurgulanmasında görev aldıklarını anımsatan Aydın, OSTİM'in OSB'si, vakfı, yatırım şirketi, teknoparkı, kümeleri, üniversitesi ve firmalarıyla bir ekosistem olduğunu kaydetti.

OSTİM Vakfı'nın, eğitim ve teknoloji olmak üzere iki başlıkta faaliyet gösterdiğini belirten Aydın, "Meslek yüksekokullarının, organize sanayi bölgelerinde olmasının daha yararlı olacağını savunuyoruz. İlk defa Türkiye'de OSTİM, Gazi Üniversitesi ile birlikte Meslek Yüksekokulunu Organize Sanayi Bölgesine getirmiş oldu. Bunun dışında, teknoparkların da sanayi bölgelerinde olmasını savunuyoruz. Bunu da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokenti'ni, OSTİM'e getirerek gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"Ahilik teşkilatının yeni versiyonu olan kümeleri oluşturduk"

Aydın, OSTİM Vakfının, son olarak OSTİM Teknik Üniversitesi ile bölgeyi taçlandırdığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"OSTİM dediğimiz zaman, biz bir ekosistemi ifade ediyoruz. Bu ekosistem içerisinde, 'benim bir fikrim var'dan başlayan ve 'ben şirketimi borsaya açmak istiyorum'a kadar olan bütün soruların cevabını üreten kurumlar var. Aynı zamanda, gelişmiş ülkelerin kullandığı ve geçmişte bizim medeniyetimizin de çok önemli bir kurumu olan ahilik teşkilatının yeni versiyonu olan kümeleri oluşturduk. İş ve İnşaat Makineleri, Savunma ve Havacılık, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri, Medikal Sanayi ve Kauçuk Teknolojileri kümelenmelerimiz sadece OSTİM değil, Ankara çanağındaki ve yakın illerdeki firmaların katıldığı kümelenmelere dönüştü."

Aydın, OSTİM'deki iki kümelenmenin, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin (HTK) Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmek üzere oluşturulduğunu vurgulayarak, yurt dışı çalışmaları hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Türk ve İslam dünyası ile Afrika'nın bütün ülkelerinden, heyetler ağırladık. Talep eden ülkelerle de OSTİM modeli bilgisini paylaşmak üzere, iyi niyet protokolleri imzaladık. Özbekistan'da OSTİM modeli ile inşa edilen Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesini, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in nezdinde yürüttük. OSTİM Sanayi Bölgesi diye Taşkent'e gittiğiniz zaman, sizi karşılayacak. Şu an o bölgemiz faaliyete geçti. Türkiye'den birçok firmamız, orada yatırım yapmaya başladı."

"OSTİM'i teknoloji vadisi olarak hazırlıyoruz"

Aydın, OSTİM'in gelecek vizyonunda sıradan firmaların yer almadığına dikkati çekerek, "ABD'deki Silikon Vadisi örneğinden hareketle OSTİM'i de teknoloji vadisi olarak hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Genel kurulda OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, 2025 yılı faaliyetleri ve 2026 çalışma programını sundu.

Toplantıda Faaliyet Raporu, çalışma planı, gelir gider hesapları, denetim kurulu raporu müzakere edilerek oy birliğiyle ibra edildi.

Yönetim Kurulu ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) temsilcilerini belirlemek üzere yapılan seçimde, mevcut yönetim kurulu, güven tazeleyerek oy birliğiyle göreve yeniden seçildi.