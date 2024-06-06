OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni tesis kazandırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni tesis kazandırıldı

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi\'ne yeni tesis kazandırıldı

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, Dora Makina'nın yeni binasının açılış töreniyle birlikte uzay, havacılık, enerji ve medikal sektörlerine hizmet verecek yeni bir tesisi bünyesine kattı. Törende konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara'nın sanayi şehri haline geldiğini ve OSTİM'in birçok alanda çözüm merkezi olduğunu belirtti. Dora Makina Kurucu Ortağı Bekir Sağlamyürek ise şirketin Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden iş alan ilk Türk firma olduğunu ve AR-GE biriminin yeni yatırımla birlikte büyüdüğünü ifade etti. OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın da OSTİM'in marka firmalarından biri olan Dora Makina'nın nitelikli ve stratejik ürünler üreten firmaların büyük bir çoğunluğunun bulunduğu bir bölge olduğunu vurguladı.

06.06.2024 18:19
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB), uzay, havacılık, enerji ve medikal sektöründeki ihtiyaçları karşılayacak yeni bir tesis kazandı.

Dora Makina'nın OSTİM'de inşa edilen yeni binasına taşınması dolayısıyla tören düzenlendi.

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, törende yaptığı konuşmada, Ankara'nın önceden memur kenti olarak nitelendirildiğini belirterek, "Ankara şimdi sanayi şehri, 13 OSB ile Türkiye'nin sayılı merkezlerinden, sanayi şehirlerinden birisine dönüşmüş durumda. 30 milyar dolarlık ticaret hacmi ve 13 milyar dolarlık ihracattan bahsediyoruz." dedi.

OSTİM'in birçok alanda çözüm merkezi konumunda olduğunu ifade eden Oktay, "Savunma sanayinde geldiğimiz ölçek son 5. nesil uçakların üretimi. Bugün F-16'ları konuşuyoruz. Belki bu dışarıdan alacağımız son savaş uçaklarımız olacak inşallah. Bundan sonra kendi savaş uçaklarımızla sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını değil dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dora Makina Kurucu Ortağı Bekir Sağlamyürek de Dora Makina'nın Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden (CERN) iş alan ilk Türk firma olduğunu söyledi.

Şirketin birçok kritik parça üretimine katkı verdiğini ifade eden Sağlamyürek, 175'in üzerinde personel ile sektöre hizmet ettiğini bildirdi. Sağlamyürek, yeni yatırımla birlikte AR-GE biriminin büyüdüğünü belirterek, "Yaptığımız birçok proje ile millileştirmeye katkı sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Biz KOBİ'ler ülkemizin kalkınması ve sanayileşmenin artması için yapmamız gerekenleri biliyoruz. Görevimizin bilincindeyiz. Üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz. KOBİ'ler ülkelerin kalkınması adına büyük etkendir. Bu kalkınmayı daha da hızlandırmak için daha fazla iletişim, daha fazla işbirliği, daha fazla devlet desteği gerekli. KOBİ ne kadar güçlüyse, devletimiz de o kadar güçlüdür." değerlendirmesinde bulundu.

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın da Dora Makina'nın OSTİM'in marka firmalarından birisi olduğunu söyledi. Aydın, nitelikli, kaliteli ve stratejik ürünleri üreten firmaların büyük bir çoğunluğunun OSTİM'de olmaya devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni tesis kazandırıldı - Son Dakika

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