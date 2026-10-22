Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 9 ayda 2 milyar 427 milyon 706 bin dolara ulaştı

Türkiye'den ocak-eylül döneminde 60 ülkeye yapılan otobüs, minibüs ve midibüs ihracatından 2 milyar 427 milyon 706 bin dolar gelir elde edildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, ocak-eylül döneminde 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 3,77 artış gösterdi.

Toplu taşıma araçları ihracatında, 2025'in ocak-eylül döneminde 2 milyar 339 milyon 422 bin dolar olan dış satım, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 427 milyon 706 bin dolara yükseldi.

Sektör temsilcileri, bu dönemde 60 ülkeye araç gönderdi.

Yılın 9 ayında en fazla otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan ülke Fransa oldu.

Fransa'ya gerçekleştirilen toplu taşıma aracı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düşüşle 482 milyon 221 bin dolardan 477 milyon 544 bin dolara geriledi.

İtalya'ya ihracat yüzde 30,6 arttı

Sektörün en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke olan Almanya'ya ocak-eylül döneminde otobüs, minibüs ve midibüs dış satımı, 2025'in 9 ayına göre yüzde 8,7 azalışla 361 milyon 747 bin dolardan 330 milyon 335 bin dolara düştü.

Ocak-eylül 2025 döneminde 199 milyon 815 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edilen İtalya'ya yapılan dış satım yüzde 30,6 artışla 260 milyon 923 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcilerinin listenin dördüncü sırasındaki İspanya'ya yaptığı ihracat, yüzde 10,4 artışla 135 milyon 941 bin dolardan 150 milyon 140 bin dolara yükseldi.

Beşinci sırada bulunan Polonya'ya dış satım ise 2025'in aynı dönemine kıyasla seviyeyi koruyarak 118 milyon 805 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-eylül döneminde otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında geçen senenin aynı dönemine göre Birleşik Krallık yüzde 34 düşüş ve 111 milyon 123 bin dolarla altıncı, ABD yüzde 17,5 yükseliş ve 105 milyon 405 bin dolarla yedinci, Romanya yüzde 6,6 düşüş ve 90 milyon 105 bin dolarla sekizinci, Avusturya yüzde 36 artış ve 67 milyon 693 bin dolarla dokuzuncu, Portekiz ise yüzde 26,6 artış ve 62 milyon 4 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.