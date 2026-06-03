Otokar, Automecanica'nın %96,77'sini devraldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otokar, Automecanica'nın %96,77'sini devraldı

03.06.2026 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otokar, Romanya merkezli savunma şirketi Automecanica'nın %96,77 hissesini toplam 76,7 milyon avro bedelle satın aldı. İşlem tamamlanarak Automecanica, Otokar'ın bağlı ortaklığı oldu ve Romanya'daki 4x4 araç projesi bu firma üzerinden yürütülecek.

Otokar, Automecanica sermayesinin yüzde 96,77'sini temsil eden payların devralınmasına ilişkin işlemlerin tamamlandığını bildirdi.

Otokar'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, 29 Nisan 2026 tarihli özel durum açıklamasıyla, Romanya'da kurulu ve savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren Automecanica S.A. ("Automecanica") sermayesinin yüzde 96,77'sini temsil eden payların devralınmasına ilişkin olarak Otokar ile Automecanica'nın ilgili pay sahipleri arasında Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandığının duyurulduğu belirtildi.

Sözleşmede öngörülen kapanış koşullarının sağlanmasını takiben, pay devrine ilişkin işlemlerin tamamlandığı ve Automecanica sermayesinin yüzde 96,77'sini temsil eden payların Otokar tarafından devralındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pay alım bedeli olarak şirketimiz tarafından satıcılara mutabakat zaptı imza tarihinde ödenen 5 milyon avro ve Pay Alım Satım Sözleşmesi imza tarihinde ödenen 5 milyon avroya ilave olarak, Automecanica'nın teknik değerlendirme sürecinde yapılan düzeltmeler sonrası kesinleşen 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolarındaki net borç ve net işletme sermayesi tutarları dikkate alınarak yapılan hesaplamalar doğrultusunda 46 milyon 744 bin 143 avro tutarında ödeme yapılmıştır. Bakiye 25 milyon avro ise nakdi teminat olarak muhafaza edilecek olup, kapanışı takip eden üç yıl içinde taksitler halinde ödenecektir. Satıcıların teminat mektubu sunmaları halinde bu meblağ satıcılara ödenmek suretiyle serbest bırakılacaktır. Pay alım bedeli, Automecanica'nın 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden kapanış sonrası düzeltmesine tabi tutulacaktır. İşlem sonucunda halihazırda Romanya'da gerekli altyapı, üretim tesisleri ve lisanslara sahip olan Automecanica, şirketimizin bağlı ortaklığı haline gelmiş olup, Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Projesi kapsamındaki faaliyetler doğrudan Automecanica vasıtasıyla yerine getirilecektir."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Romanya, Otokar, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otokar, Automecanica'nın %96,77'sini devraldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel de kendi MYK’sını toplayacak Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak
Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı
Aydın’da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği
Acun Ilıcalı Türkiye’den Premier Lig’e transfer yapacak mı Bizzat açıkladı Acun Ilıcalı Türkiye'den Premier Lig'e transfer yapacak mı? Bizzat açıkladı

19:10
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
18:41
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports’un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
18:32
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
18:16
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
18:04
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
17:52
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 19:29:15. #7.12#
SON DAKİKA: Otokar, Automecanica'nın %96,77'sini devraldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.