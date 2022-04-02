Otokar, BIG SEE Awards'tan 2 ödülle döndü - Son Dakika
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Otokar, BIG SEE Awards'tan 2 ödülle döndü

02.04.2022 12:02
Otokar, BIG SEE Awards'tan 2 ödülle döndü

Kullanıcı beklentilerine göre tasarlayıp ürettiği araçlar ile Türkiye'nin yanı sıra 50'den fazla ülkede toplu ulaşımda fark yaratan Otokar, BIG SEE Awards 2022'de ödüle layık görüldü.

Kullanıcı beklentilerine göre tasarlayıp ürettiği araçlar ile Türkiye'nin yanı sıra 50'den fazla ülkede toplu ulaşımda fark yaratan Otokar, BIG SEE Awards 2022'de ödüle layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Geçen yıl Territo U aracı ile BIG SEE Awards 2021'de ve European Product Design Award'da farklı ödüllere layık görülen Otokar, bu yıl da tasarımdaki başarısını tescilledi. Şirket, yaratıcılığı keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla her yıl Avrupa'da düzenlenen tasarım yarışması BIG SEE Awards 2022'de rakiplerini geride bıraktı.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın 50'den fazla ülkesinde milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan Otokar'ın Ticari Araçlar Endüstriyel Tasarım ekibi tarafından Türkiye'de tasarlanan ve tamamı Otokar mühendisleri tarafından üretilen Kent Körüklü otobüsünün BRT versiyonu ve elektrikli otobüsü Kent Electra, ürün tasarımı dalında "Mobilite" kategorisinin kazananları oldu.

Bu yıl 22 jüri üyesinin yer aldığı BIG SEE Awards'ta 21 ülkeden 6 kategoride yüzlerce ürün yarıştı. Otokar daha önce Avrupa pazarı için geliştirdiği Territo otobüsü ile bu ödüle layık görülmüştü.

Kent Electra, 300 kilometre üzerinde menzil sunabiliyor

Geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlayıp geliştirdiği araçlarıyla dünya metropollerinde toplu taşımacılık alanında her yıl başarılarını katlayan ve ihracatta yeni rekorlara imza atan Otokar, geçen yıl Avrupa turuna çıkan elektrikli otobüsü Kent Electra ile beğeni toplamıştı. Şehir içi ulaşımda daha temiz bir çevre, daha sessiz bir trafik, daha düşük işletme giderleri ve daha yüksek verimlilik vadeden Kent Electra, tam şarjla topografya ve kullanım profiline bağlı olarak 300 kilometre üzerinde menzil sunabiliyor.

Özgün dış görünümüyle yoğun şehir içi ulaşımına yeni bir soluk getiren Kent Körüklü BRT versiyonu, geniş iç hacmi, yüksek yolcu taşıma kapasitesi, en ince ayrıntısına kadar düşünülen konfor detayları ve keskin tasarım çizgisiyle ön plana çıkıyor. Tanıtımından kısa süre sonra ihraç edilen ve kullanıcıların beğenisini kazanan araç, önde, arkada ve ortada bulunan geniş çift kapıları ile tüm kullanıcılar kolay ve rahat bir şekilde binip inmelerini sağlıyor. Büyük şehirlerin toplu ulaşımı için tasarlanan araçta yolcuların olduğu kadar kaptanın da konforu için tüm detaylar yer alıyor. Otokar'ın yenilikçi tasarım anlayışını yansıtan araç 164 yolcu taşıyabiliyor.

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Türkiye, Tragger, Otokar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otokar, BIG SEE Awards'tan 2 ödülle döndü - Son Dakika


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