Otokoç Otomotiv'den Cam Tavan Arabada Güzel farkındalık projesi - Son Dakika

Otokoç Otomotiv, Cam Tavan Arabada Güzel farkındalık projesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, insanlığın gelişimi önündeki en büyük engellerden biri olan toplumsal cinsiyete dayalı yargılara ve kadınların önündeki her türlü görülmez engel olarak nitelendirilen cam tavanlara dikkat çekiliyor.

Otokoç Otomotiv, mesleklerin cinsiyeti olmadığı bilincini benimseyerek, bugünkü başarılı konumuna kadın çalışanların aklını, yaratıcılığını, gücünü ve çalışkanlığını her seviyede değerlendirmek getirdiğine inanıyor ve ileriye taşımak için faaliyetlerine devam ediyor.

Bu doğrultuda toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargıların yer aldığı erkek egemen sektörlerde kurum kültürünü eşitlikçi bir yapıya kavuşturmak ve o görünmez cam tavanı kırmak için kadın-erkek birlikte çalışıyor.

Ek olarak, konuya ilişkin toplumsal farkındalığı artırmaya ve katkı sağlamaya yönelik çok çeşitli adımlar atıyor, bunu kurum içi yapılanmasından kurum dışındaki uluslararası taahhüt ve iş birliklerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, tüm faaliyetlerinde en öncelikli mesele olarak konumlandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, insanlık için daha iyi ve sürdürülebilir bir geleceğin ancak kadınların yaşamın her alanında hak ettikleri yerde bulunabilmeleri ile sağlanabileceğini belirtti.

Kaynak, şunları kaydetti:

"Konuya dikkat çekmek ve bu doğrultuda atılan adımlar son derece önemli. Bununla birlikte gidilecek çok yolumuz olduğunun da bilincindeyiz. Hem kadınların başarılarının önündeki görünmez bariyerlerin ortadan kalkmasına, hem de kendi değerlerinin farkında olmalarına çok ihtiyacımız var. İşte bu yüzden, tüm paydaşlarımızla daha da güçlü kılacağımıza inandığımız bir farkındalık projesi başlatıyoruz. Bu doğrultuda yanımıza Fenerbahçe Spor Kulübü'nden kadın ve erkek sporcuları, Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan başarıları ile nam salmış Türkiye Milli Voleybol Takımı'ndan kadın oyuncuları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) kadın-erkek ralliciler ve yöneticileri de alarak, kadınların potansiyeline ulaşmasının önündeki her türlü görülmez engel olarak nitelendirilen Cam Tavanlara dikkat çekiyor ve hep birlikte Cam Tavan Arabada Güzel diyoruz.

Daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir dünya hedefiyle, toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan yüzlerce çalışanımızla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlattığımız bu proje kapsamındaki çalışmalarımız yıl boyunca genişleyerek devam edecek. Bu vesileyle herkesi bu çağrımıza ortak olup projemizi desteklemeye davet ediyor, çalışma yaşamında kadınların sorunlarıyla ilgili farkındalığı artırmak için gelin cam tavanları hep birlikte kıralım diyoruz."