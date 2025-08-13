Otomobil Piyasasında Canlılık Artıyor

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı temmuz ayına ilişkin "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BETAM tarafından sahibinden.com verileri kullanılarak hazırlanan raporda, temmuz ayındaki ikinci el otomobil piyasasına ilişkin gelişmeler analiz edildi.

Rapora göre, otomobil talep endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2, bir önceki aya göre ise yüzde 19,1 yükseldi.

Otomobil piyasasında canlılık göstergesi olarak nitelendirilen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı geçen aya kıyasla 4,1 puan artarak yüzde 25,5 oldu. Bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı ise geçen aya kıyasla 0,6 gün uzayarak 22,9 gün oldu.

Reel fiyatlardaki düşüş yavaşladı

Enflasyondan arındırılmış otomobil fiyatları, yıllık bazda azalmaya devam ederken, bu düşüş temmuzda yavaşlama eğilimi gösterdi. 2023 Mayıs'ta yüzde -47,9 seviyesine kadar gerileyen yıllık değişim oranı, 2024 Haziran'da yüzde -41,4, temmuzda ise yüzde -13,9 olarak ölçülmüştü.

Temmuzda yaş gruplarına göre yapılan analizde, tüm eski model yıllarında ortalama fiyatlarda artış kaydedildi. Buna göre, 2004-2008 model yıllarında ortalama fiyat 453 bin 255 lira, 2009-2013 modellerde 723 bin 928 lira, 2014-2018 modellerde ise 1 milyon 131 bin lira oldu. Geçen yılın aynı ayına göre fiyat artışı sırasıyla yüzde 0,9, yüzde 8,2 ve yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.

Elektrikli araç fiyatları 3 milyon lirayı aştı

Yakıt türlerine göre ortalama otomobil fiyatları ise benzin türünde 1 milyon 236 bin lira, benzin - LPG türünde 523 bin 545 lira, dizel türünde 986 bin 515 lira, hibrit türünde 2 milyon 270 bin lira, elektriklide ise 3 milyon 335 bin lira oldu.

Satılık otomobil ilan sayısı temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 988 bin 497 oldu. Otomobil talep endeksi de mayıs ve hazirandaki düşüşten sonra temmuzda belirgin bir artış gösterdi. Otomobil talep endeksi hazirana kıyasla yüzde 19,1, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,2 daha yüksek gerçekleşti. Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı ise 4,1 yüzde puanlık artışla yüzde 25,5'e yükseldi.