Bakan Muş'tan ikinci el araç satışına getirilen sınırlamaya dair net sözler: 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz - Son Dakika
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Bakan Muş'tan ikinci el araç satışına getirilen sınırlamaya dair net sözler: 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz

02.09.2022 13:13
Bakan Muş'tan ikinci el araç satışına getirilen sınırlamaya dair net sözler: 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobil piyasasındaki fahiş fiyat artışının önüne geçmek için yapılan düzenlemeyle ikinci el araç satışına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre sınırına dair yaptığı açıklamada, "İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz" ifadesini kullandı.

Son bir yılda fiyatlarda yükselişi durdurulamayan otomobil sektörü mercek altına alınmış, satışlarda 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Söz konusu kurala uymayanlara 8 bin 400 TL gibi bir para cezası uygulanacağı söylentileri gündem olmuştu. Ticaret Bakanı'ndan konuyla ilgili ceza açıklaması geldi.

BAKAN MUŞ DUYURDU: BÜYÜK CEZA GELİYOR

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yaptığı açıklamada "İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz" dedi.

"250 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

Bakan Mehmet Muş ihracat 250 milyar dolarlık ihracat hedefine bu yıl yakalanacağını söyledi.

6 AY VE 6 BİN KM UYGULAMASI NE?

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek ve bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.

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Mehmet Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Muş'tan ikinci el araç satışına getirilen sınırlamaya dair net sözler: 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz - Son Dakika


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