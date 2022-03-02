Otomobil satışları Ocak-Şubat döneminde yüzde 16,8 azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil satışları Ocak-Şubat döneminde yüzde 16,8 azaldı

02.03.2022 10:17
Otomobil satışları Ocak-Şubat döneminde yüzde 16,8 azaldı

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 16,8 oranında azalarak 66 bin 661 adet oldu.

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 16,8 oranında azalarak 66 bin 661 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2022 Şubat ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 oranında azalarak 87 bin 783 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 16,8 oranında azalarak 66 bin 661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,5 azalarak 21 bin 122 adede ulaştı.

2022 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Şubat ayına göre yüzde 15,1 azalarak 49.652 adet oldu. Aynı ayda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalarak 37 bin 641 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,7 azalarak 12 bin 11 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,7 arttı.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 48 bin 775 adetle yüzde 73,2 pay, dizel otomobil satışları 10 bin 933 adetle yüzde 16,4 pay, hibrit otomobil satışları 5 bin 203 adetle yüzde 7,8 pay, otogazlı otomobil satışları bin 315 adetle yüzde 2 pay aldı ve 435 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
112'ye gelen trajikomik çağrılar pes dedirtti 112'ye gelen trajikomik çağrılar pes dedirtti Goodyear, geçen yıl ihracatını 237 milyon dolara çıkardı Goodyear, geçen yıl ihracatını 237 milyon dolara çıkardı

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Otomobil, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otomobil satışları Ocak-Şubat döneminde yüzde 16,8 azaldı - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Ukraynalı asker, havan topu atarken "Allahu Ekber" diye bağırıyor!
10:15 Halk elektrik zammından kimi sorumlu tutuyor: Yüzde 69'a göre sorumlu belli!
10:13 Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalin 7. gününde feci görüntü! Kiev'de yola düşen roket korku dolu anlar yaşattı
09:59 Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa pazarından çekildi
09:58 Ünlüler camiasının varlığı saymakla bitmiyor! Herkes emlak zengini çıktı
09:51 Zelenski sığındığı gizli sığınaktan konuştu: Durum çok ciddi ve bu bir film sahnesi değil!
09:46 Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada maske zorunluluğu konusu var
09:21 Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sanal boyuta taşındı! Killnet Anonymous'un resmi sitesini hackledi
09:10 Arif Güloğlu, kanseri yenip ekibine döndü! Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV ekranlarında
09:10 Haritadaki ok işareti merak uyandırdı: Rusya'nın bir sonraki hedefi hangi ülke?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 10:25:30. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil satışları Ocak-Şubat döneminde yüzde 16,8 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement