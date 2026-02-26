Otomobil Satışlarında Ocak 2026 Raporu - Son Dakika
Otomobil Satışlarında Ocak 2026 Raporu

26.02.2026 16:04
Türkiye'de sıfır araç satışları %9,77 artarken, ikinci el satışlar %10 düştü. Stok süreleri uzadı.

Quick Finans, SmartIQ işbirliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu'nun ocak ayına ilişkin verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,77 artarak 75 bin 362 adet olarak gerçekleşti.

Tüm zamanların en iyi ikinci ocak ayı satışının gerçekleştiği dönemde, gövde tipi SUV araçların payı geçen yılın aynı dönemine göre 3 puan artışla yüzde 60,3 oldu. Hibrit ve elektrikli araçların pazar payı ise yüzde 40,7'den 49,2'ye yükseldi.

Satış adetleri, aylık yüzde 7,45 artışla yatırımcısına kazandıran altının servet etkisi ve arz esnekliğine bağlı olarak devam etti.

İkinci el otomobil pazarında ise ocak ayında yavaşlama görüldü. 15 yaş ve 350 bin kilometre sınırına kadar ikinci el otomobil satışlarında, Ocak 2025'e göre yüzde 10, bir önceki aya göre ise yüzde 20 düşüş yaşandı. Ocak ayında toplam 300 bin 410 adet ikinci el araç satışı gerçekleşti.

Otomotiv sektörünün üretim, ihracat ve ithalat verilerine bakıldığında ise ocakta toplam üretimde yüzde 5,2, otomobil üretiminde yüzde 17,2, toplam ihracatta yüzde 17,2 ve otomobil ihracatında yüzde 27,6 düşüş kaydedildi. Buna karşın toplam ithalatta yüzde 5,1, otomobil ithalatında ise yüzde 3,5 artış yaşanması, arz fazlasını teyit eden bir veri olarak raporda yer aldı.

Stokta kalma süresi uzadı

Ocak ayında ikinci el pazarında satış temposundaki düşüş, stok devir hızına da yansıdı. Ortalama stokta kalma süresi aralık ayında 45 gün iken, ocakta 2 gün artarak 47 güne çıktı. Binek araçlarda ortalama süre 45'ten 47 güne, ticari araçlarda ise 43'ten 47 güne yükseldi.

İkinci el hafif ticari araç pazarında da daralma devam etti. Son 3 ayda satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 14,4 gerileyerek 173 bin 310'dan 148 bin 373 adede indi.

Fiyatlar tarafında ise ikinci el otomobil fiyatları, yıllık bazda enflasyona paralel artış gösterdi. Ocak 2025 verisi 100 baz alındığında, Ocak 2026'da endeks B segmentinde 128, C segmentinde 134, D segmentinde 132 seviyesine ulaştı. Yıllık artışın yüzde 28-34 bandında seyrettiği, bu değişimin Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 30,65'lik yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışıyla paralel olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

