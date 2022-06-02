Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12 daraldı - Son Dakika
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12 daraldı

02.06.2022 09:50
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12 daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 277 bin 252 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 277 bin 252 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 277 bin 252 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 13,6 oranında azalarak 214 bin 148 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,7 azalarak 63 bin 104 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı. Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Mayıs ayında yüzde 19,1, otomobil pazarı yüzde 20 ve hafif ticari araç pazarı ise yüzde 15,7 oranında arttı. 2022 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Mayıs ayına göre yüzde 19,1

artarak 65 bin 167 adet oldu. 2022 Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,7 artarak 13 bin 417 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,9 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 10,4 azaldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Otomobil, Tragger, Türkiye, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12 daraldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12 daraldı - Son Dakika
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