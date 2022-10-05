Ocak-Eylül Döneminde Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Yüzde 6,7 Oranında Daraldı - Son Dakika
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Ocak-Eylül Döneminde Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Yüzde 6,7 Oranında Daraldı

05.10.2022 13:40
Ocak-Eylül Döneminde Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Yüzde 6,7 Oranında Daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 yılı ocak-eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 oranında daraldı. 10 yıllık eylül ayı rakamlarına bakıldığında da otomobil pazarında yüzde 5,1 azalma oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 yılı ocak-eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 oranında daraldı. 10 yıllık eylül ayı rakamlarına bakıldığında da otomobil pazarında yüzde 5,1 azalma oldu.

ODD, eylül ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayınladı. Buna göre, 2022 yılı eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021 yılı eylül ayına göre yüzde 8,7 artarak 62 bin 084 adet oldu. 2022 eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 44 bin 681 adet olurken; hafif ticari araç pazarı yüzde 26,7 artarak 17 bin 403 adet oldu.

ODD verilerine göre, eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,2 arttı. Ancak, bu dönemdeki otomobil satışları 10 yıllık ortalamaya göre yüzde 5,1 azaldı. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 16,9 arttı.

OCAK-EYLÜLDE OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI DARALDI

Rapora göre, 2022 yılı ocak-eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 oranında azalarak 520 bin 530 adet oldu. Otomobil satışları da ocak-eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 8,2 oranında azaldı. Bu dönemde toplam 399 bin 224 otomobil satıldı. Hafif ticari araç pazarı de ocak-eylül döneminde yüzde 1,7 azalarak 121 bin 306 adet oldu.

BENZİNLİ ARAÇLAR TERCİH EDİLDİ

ODD verilerine göre, eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobiller 281 bin 495 adetle satışlardan yüzde 70,5 pay aldı.

Dizel otomobiller 68 bin 514'le yüzde 17,2, hibrit otomobiller 38 bin 390'la yüzde 9,6 pay ve oto gazlı otomobiller de 6 bin 769 adetle pazardan yüzde 1,7 pay aldı. 4 bin 56 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

SATIŞLARIN YÜZDE 80,3'Ü YÜZDE 80'LİK VERGİ DİLİMİNDE YER ALDI

Otomobil pazarında özel tüketim vergi dilimlerine ve motor tiplerine göre satışların yüzde 80,3'ü benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 80'lik vergi diliminde, yüzde 7,6'sı benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 70'lik vergi diliminde yer aldı.

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Kaynak: ANKA

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ocak-Eylül Döneminde Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Yüzde 6,7 Oranında Daraldı - Son Dakika

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