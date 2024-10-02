Otomotiv İhracatı 3,4 Milyar Dolar

Ekonomi

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,4 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, eylül ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,4 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü, 2,2 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Eylül ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 47,2 ile kuru meyve ve mamulleri sektörü oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 81,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 1,1 artışla 15,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Eylülde, ihracatın yüzde 15'5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 1,1'lik düşüşle yükselişle yaklaşık 3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 1'lik artışla 491,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Eylül ayında 113 ülkeye ihracat artarken, en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyar dolarla ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,8 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,4 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

Geçen ay 45 il ihracatını artırdı.

Eylül ayında bin 189 firma ilk kez ihracat yaparken, kilogram birim değeri yüzde 6 artışla 1,53 dolara ulaştı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün eylül ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 30 EYLÜL SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2023 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%) 2022 - 2023 2023 - 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%) I. TARIM 3.025.516 2.991.958 -1,1 15,5 34.965.244 36.027.346 3,0 16,0 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.051.675 1.999.070 -2,6 10,4 23.206.565 24.454.150 5,4 10,9 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.162.289 966.824 -16,8 5,0 12.092.583 12.185.689 0,8 5,4 Yaş Meyve ve Sebze 244.101 268.765 10,1 1,4 3.301.885 3.601.363 9,1 1,6 Meyve Sebze Mamulleri 218.654 228.388 4,5 1,2 2.412.978 2.672.234 10,7 1,2 Kuru Meyve ve Mamulleri 134.642 198.228 47,2 1,0 1.563.747 1.782.589 14,0 0,8 Fındık ve Mamulleri 151.342 196.037 29,5 1,0 1.811.310 2.395.990 32,3 1,1 Zeytin ve Zeytinyağı 53.857 56.123 4,2 0,3 932.965 751.264 -19,5 0,3 Tütün 80.259 77.069 -4,0 0,4 953.483 930.693 -2,4 0,4 Süs Bitkileri ve Mamulleri 6.531 7.638 16,9 0,0 137.614 134.328 -2,4 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 294.295 331.070 12,5 1,7 3.597.421 3.707.119 3,0 1,6 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 294.295 331.070 12,5 1,7 3.597.421 3.707.119 3,0 1,6 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 679.546 661.819 -2,6 3,4 8.161.258 7.866.077 -3,6 3,5 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 679.546 661.819 -2,6 3,4 8.161.258 7.866.077 -3,6 3,5 II. SANAYİ 15.628.589 15.800.334 1,1 81,9 179.548.742 183.253.685 2,1 81,4 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.285.074 1.189.526 -7,4 6,2 14.354.570 13.849.964 -3,5 6,2 Tekstil ve Hammaddeleri 870.204 806.714 -7,3 4,2 9.618.512 9.425.051 -2,0 4,2 Deri ve Deri Mamulleri 158.945 132.356 -16,7 0,7 2.007.890 1.541.821 -23,2 0,7 Halı 255.925 250.456 -2,1 1,3 2.728.169 2.883.091 5,7 1,3 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.774.831 2.216.035 -20,1 11,5 30.170.194 31.419.674 4,1 14,0 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.774.831 2.216.035 -20,1 11,5 30.170.194 31.419.674 4,1 14,0 C. SANAYİ MAMULLERİ 11.568.684 12.394.774 7,1 64,3 135.023.978 137.984.047 2,2 61,3 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.669.000 1.586.256 -5,0 8,2 19.907.692 17.980.815 -9,7 8,0 Otomotiv Endüstrisi 2.818.492 3.406.665 20,9 17,7 34.235.766 36.349.588 6,2 16,1 Gemi, Yat ve Hizmetleri 179.322 234.437 30,7 1,2 1.815.451 1.943.901 7,1 0,9 Elektrik ve Elektronik 1.396.039 1.482.897 6,2 7,7 16.193.594 16.431.145 1,5 7,3 Makine ve Aksamları 1.005.442 929.548 -7,5 4,8 11.212.276 11.291.129 0,7 5,0 Demir ve Demir Dışı Metaller 1.015.935 1.044.954 2,9 5,4 12.842.967 12.181.497 -5,2 5,4 Çelik 1.372.057 1.474.316 7,5 7,6 15.075.440 16.035.459 6,4 7,1 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 382.586 377.177 -1,4 2,0 4.807.901 4.325.377 -10,0 1,9 Mücevher 694.814 673.526 -3,1 3,5 6.394.000 8.331.059 30,3 3,7 Savunma ve Havacılık Sanayii 430.282 566.801 31,7 2,9 5.449.869 6.014.862 10,4 2,7 İklimlendirme Sanayii 604.713 618.197 2,2 3,2 7.089.022 7.099.216 0,1 3,2 III. MADENCİLİK 487.012 491.697 1,0 2,5 5.738.857 5.910.334 3,0 2,6 Madencilik Ürünleri 487.012 491.697 1,0 2,5 5.738.857 5.910.334 3,0 2,6 T O P L A M (TİM*) 19.141.118 19.283.990 0,7 100,0 220.252.844 225.191.365 2,2 100,0 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 3.270.268 2.723.405 -16,7 12,4 32.681.836 36.380.405 11,3 13,9 GENEL İHRACAT TOPLAMI 22.411.386 22.007.395 -1,8 100,0 252.934.680 261.571.770 3,4 100,0

Kaynak: AA