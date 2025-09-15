Otomotiv İhracatı %7 Arttı - Son Dakika
Son Dakika
Ekonomi

Otomotiv İhracatı %7 Arttı

15.09.2025 07:12
Otomotiv ihracatı, yılın ilk 8 ayında %7 artarak 682 bin 743 adede ulaştı. Üretim de arttı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) pazar verilerine göre otomotiv ihracatı, adet bazında yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla 682 bin 743'e ulaştı.

OSD, bu yılın ocak-ağustos dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 8 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artışla 908 bin 238'e ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 1 azalışla 564 bin 482 olarak gerçekleşirken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 928 bin 81 oldu.

Söz konusu dönemde ticari araç grubunda üretim yüzde 13 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 15 artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 6 geriledi.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 64 olurken, araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 65, kamyon grubunda yüzde 54, otobüs-midibüs grubunda yüzde 64 ve traktörde yüzde 40 olarak kayıtlara geçti.

8 ayda 26,1 milyar dolarlık ihracat

Otomotiv ihracatı, yılın ilk 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 7 artışla 682 bin 743 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 29 arttı. Aynı dönemde, traktör ihracatı ise yüzde 30 azalarak 7 bin 218 oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025'in 8 aylık döneminde toplam ihracatın yüzde 17'sini oluşturarak sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, 8 ayda toplam otomotiv ihracatı 26,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 11 artışla 7,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 16, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7 arttı.

Toplam pazar 8 ayda yüzde 7 artarak 845 bin seviyesine yaklaştı

Bu yılın 8 ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 844 bin 761 düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 8 artış sağlayarak 654 bin 413 oldu. Ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplamda yüzde 2, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4 büyürken, ağır ticari araç pazarında yüzde 10 gerileme yaşandı.

2025'in ocak-ağustos döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 29, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 20 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

