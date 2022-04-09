Otomotiv sektörü ilk çeyrekte 3,2 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihraç etti - Son Dakika
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Otomotiv sektörü ilk çeyrekte 3,2 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihraç etti

09.04.2022 11:29
Otomotiv sektörü ilk çeyrekte 3,2 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihraç etti

Türkiye'den ocak-mart döneminde 3 milyar 237 milyon 429 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi.

Türkiye'den ocak-mart döneminde 3 milyar 237 milyon 429 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2022'nin ilk çeyreğinde otomotiv yan sanayisinde 190'dan fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 2 milyar 892 milyon 254 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, 2022'nin ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 12 artarak 3 milyar 237 milyon 429 bin dolara yükseldi.

Yılın ilk 3 ayında 7 milyar 478 milyon 531 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 43,3'ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu.

İlk sırada Almanya

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya 3 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 arttı. Geçen yılın ocak-mart döneminde Almanya'ya 707 milyon 25 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu sene aynı dönemde 773 milyon 511 bin dolara çıktı. Bu rakamla, 3 aylık yan sanayi ihracatının yaklaşık 4'te 1'i bu ülkeye yapıldı.

Listenin 2. sırasındaki İtalya'ya artış yüzde 8,33 olarak kayıtlara geçti. 2021'in ilk çeyreğinde 199 milyon 735 bin dolarlık yan sanayi ihracatının yapıldığı İtalya'ya bu sene aynı dönemde 216 milyon 382 bin dolarlık ürün satıldı.

Üçüncü sırada yer alan ABD'ye yan sanayi ihracatı yüzde 22,73 artış göstererek 175 milyon 801 bin dolardan, 215 milyon 758 bin dolara çıktı.

Bu dönemde Fransa'ya yüzde 6,35 artışla 180 milyon 853 bin dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 10,45 yükselişle 166 milyon 79 bin dolarlık ihracat yapıldı.

İlk çeyrekte, İspanya 165 milyon 855 bin dolarla 6'ncı, Polonya 134 milyon 516 bin dolarla 7'nci, Rusya 132 milyon 391 bin dolarla 8'inci, Romanya 104 milyon 99 bin dolarla 9'uncu ve Belçika 85 milyon 332 bin dolarla en çok yan sanayi ihracatı yapılan 10. ülke oldu.

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Togo Cumhuriyeti, dolar, Ocak, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomotiv sektörü ilk çeyrekte 3,2 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihraç etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomotiv sektörü ilk çeyrekte 3,2 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihraç etti - Son Dakika
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