Otomotiv yan sanayi dijitalleşerek güçleniyor - Son Dakika
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Otomotiv yan sanayi dijitalleşerek güçleniyor

12.10.2022 11:19
Otomotiv yan sanayi dijitalleşerek güçleniyor

Türkiye otomotiv tedarik sanayi, Türkiye ekonomisinin itici güçleri arasında yer alıyor.

Türkiye otomotiv tedarik sanayi, Türkiye ekonomisinin itici güçleri arasında yer alıyor. Pandemi ve çip krizi başta olmak üzere, küresel problemlerin yarattığı olumsuzlukları geride bırakan sektör, dijitalleşme ile küresel ölçekte rekabet gücünü daha da artırmayı hedefliyor. QMAD Satış Müdürü Fatih Bulduk, "Otomotiv tedarik sanayinin rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacak bir yazılım geliştirerek, yıllardır manuel bir şekilde kullanılan FMEA yöntemini tamamen dijital ortama taşımış olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Dijitalleşen dünya, gelişen teknolojilerin otomotiv sektöründe kullanımını zorunlu hale getirdi. Teknolojik gelişme ve ilerlemelere bağlı olarak tüm sektörlerde köklü bir değişime yol açan dijitalleşme, otomotiv yan sanayindeki etkisini artırdı. Yerli yazılım şirketi QMAD'in geliştirdiği çözüm sayesinde Türk otomotiv yan sanayi FMEA (Failure Modes and Effects Analysis – Hata Türleri ve Etkileri Analizi) risk yönetimini dijitalleştirerek rekabet gücünü artırdı.

Konuyla ilgili bilgi veren QMAD Satış Müdürü Fatih Bulduk, "Otomotiv tedarik sanayinin birçok alanında risk değerlendirme aracı olarak kullanılan, bir ürünün tasarım ve üretiminde oluşabilecek tüm risklerin analiz edildiği ve önlemlerin alındığı bir risk analizi metodu olan FMEA'yı (Failure Modes and Effects Analysis – Hata Türleri ve Etkileri Analizi) dijital ortama taşıdık. Otomotiv sektöründe yaygın bir şekilde kullanılan manuel yöntemin, OEM üreticilerinin talebi doğrultusunda artık özel bir yazılımla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Türkiye'de otomotiv sektörüne yön veren ve 500'e yakın üyesi bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), çözüm ortağı olarak QMAD ile ortak satın alma kapsamında anlaştı. Geliştirdiğimiz çözümle, otomotiv üreticilerinin taleplerinde yaşanabilecek olası riskleri yazılımsal olarak garanti altına aldık" dedi.

KOLAY, HIZLI VE GÜVENİLİR BİR RİSK YÖNETİMİ MODELİ GELİŞTİRDİ

Gündeme gelen özel talebin üstüne otomotiv yan sanayindeki tüm tedarikçilerin yazılım arayışına girdiğini belirten Fatih Bulduk, "Amaç dünya otomotiv devlerinin isteklerini karşılayabilecek kapasitedeki bir yazılım şirketi ile bu çözüme ihtiyaç duyan otomotiv tedarik sanayicilerini ortak bir paydada buluşturmaktı. Görüşmelerimizin ardından QMAD olarak FMEA risk analizi yöntemini dijital ortama adapte ettik. Bu sayede çok daha kolay, hızlı ve güvenilir bir risk yönetimi modeli geliştirmiş olduk. Sektördeki köklü tecrübemizle, otomotiv tedarik sanayinin rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacak bir yazılım geliştirerek, yıllardır manuel bir şekilde kullanılan FMEA yöntemini tamamen dijital ortama taşımış olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadesinde bulundu.

TEDARİKÇİLERİN REKABET GÜCÜNE DEĞER KATACAK

Önümüzdeki dönemde diğer otomobil üreticilerinin de benzer taleplerle tedarikçilerini gözden geçireceğini ifade eden Bulduk, "Otomotiv tedarik sanayinin hizmetine sunduğumuz yazılımların, tedarikçilerin rekabet gücüne bugünden çok önemli değerler katacağına inanıyoruz. Sektörün beklentilerini fazlasıyla karşılayan ürün ve yazılımlar geliştirmiş olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. QMAD olarak sektörün tüm ihtiyaçlarına hızlı ve pratik yazılımsal çözümler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv yan sanayi dijitalleşerek güçleniyor - Son Dakika

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