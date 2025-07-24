Otomotivde ÖTV Artışı Fiyatları Etkiliyor

Otomobillerde değişen ÖTV oranlarının Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte tüm markalarda fiyatlar güncelleniyor. Vergi artışının yalnızca sıfır araç pazarını değil, ikinci el piyasasını da doğrudan etkilemesi bekleniyor. İkinci elde de fiyatların yüzde 20 ila 40 arasında artış göstermesi dikkat çekiyor. Otomobil firmalarının fiyat listesi kısımları güncellemeden dolayı açılmıyor.

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan otomobilde ÖTV düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte özellikle elektrikli ve hibrit araçları kapsayan ÖTV oranlarında dikkat çeken artışlar yaşandı. Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltildi. Dışarıdan şarj edilebilen hibrit araçlarda bu oran en az yüzde 45 olarak belirlenirken, geleneksel içten yanmalı motorlu araçlar ve kendini şarj eden hibrit modellerde en düşük ÖTV oranı artık yüzde 70 olacak.

Değişen vergi oranlarının birçok modelin fiyatında farklara neden olması bekleniyor. Özellikle yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan modellerin, yüzde 25 dilimine çıkmasıyla birlikte benzinli modellere karşı rekabet avantajını kaybetmesi bekleniyor.

ÖTV oranlarının artırılması ve bugünden itibaren geçerli olmasının ardından otomotiv markalarında fiyat listesi telaşı başladı. Pazarda aktif şekilde satış yapan birçok marka, resmi internet sitelerindeki fiyat listelerini kaldırarak yerine 'fiyatlarımız güncelleniyor' ibaresini koydu. Fiyatı değişmeyen modeller ise premium sınıfta yer alan ve yüzde 220 ÖTV dilimine giren araçlar olacak.

Otomobilde yaşanan bu vergi artışı, yalnızca sıfır araç pazarını değil, ikinci el piyasasını da doğrudan etkileyecek. Sıfır araçların zamlanmasıyla birlikte ikinci el fiyatları da değişecek.

Bu arada, oran değişikliğinin aynı gün devreye alınması parası yatırılıp işlemi yapılamayan müşterilerde büyük sıkıntıya sebep oldu.

Bazı marka ve modellerin fiyatların şu şekilde değişmesi bekleniyor:

"Togg T10X V1 RWD standart menzil 1 milyon 440 bin liradan 1 milyon 636 bin 363 liraya

Togg T10X V1 RWD uzun menzil 1 milyon 680 bin liradan 1 milyon 909 bin 89 liraya

Togg T10X V2 RWD uzun menzil 1 milyon 930 bin liradan 2 milyon 300 bin liraya

Tesla Model Y arkadan çekiş 1 milyon 866 bin 203 liradan 2 milyon 120 bin 684 liraya

Tesla Model Y Long Rande arkadan çekiş 2 milyon 662 bi 783 liradan 2 milyon 948 bin 78 liraya

Tesla Model Y Long Range 4 çeker 3 milyon 465 bin 581 liradan 3 milyon 790 bin 772 liraya". - İSTANBUL