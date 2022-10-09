"Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda final heyecanı - Son Dakika
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"Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda final heyecanı

09.10.2022 17:29
"Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda final heyecanı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) düzenlediği "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın (OGTY) finali 25 Ekim'de Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) düzenlediği "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın (OGTY) finali 25 Ekim'de Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, OİB tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenlenen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda finale bir adım kaldı.

Bu yılki teması "Şarj ve Batarya Teknolojileri Çözümleri" olan, dünya ve sektör trendleri ile konferanslar, paneller ve yarışmaya ilişkin ödül törenini içeren Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda dereceye girenler, ödüllerini 25 Ekim'de Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen törenle alacak.

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek koordinatör birliği olan OİB'in, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde bu yıl 11'incisini düzenlediği yarışmada toplam 500 bin lira ödül dağıtılacak.

Nakdi ödüllerin yanı sıra projeler, İTÜ Çekirdek Kuluçka Programından yararlanma olanağı yakalayacak ve tüm finalistlere "Patent Tescil Ödülü" verilecek.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve OİB Denetim Kurulu Üyesi ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ev sahipliğinde düzenlenecek ödül töreni, Teknoloji ve Trend Avcısı Serdar Kuzuloğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

FARASIS kurucu ortağı Dr. Keith Kepler'in "Batarya Sistemlerinde Yeni Teknolojiler", RIVIAN Genel Müdürü Erhun Arkan'ın da "Start-Up Ekosistemi ve Otomotiv Teknolojilerinin Getirdiği Yeni Fırsatlar" üzerine sunum yapacağı etkinlikte ayrıca Otomotiv Gazetecileri Derneği Başkanı Ufuk Sandık moderatörlüğünde, sektör temsilcilerinin katılacağı "Şarj Sistemleri ve Bağlantılı İş Modelleri" konulu panel gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi, Uludağ, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda final heyecanı - Son Dakika

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