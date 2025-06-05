Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
05.06.2025 08:22
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Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme daha Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol geçiş ücretlerine ilişkin zamların 1 Ocak 2026'dan itibaren Yeniden Değerleme Oranı'na göre her yıl otomatik yapılacağını açıkladı.

Her yıl milyonlarca aracın kullandığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan otoyollarda ücretler Yeniden Değerleme Oranı kadar otomatik olarak artacak.

1 OCAK 2026'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Mevcut olarak zamlar belli periyotlarda ihtiyaçlara göre yapılıyordu. Resmi Gazete'deki karara göre bundan sonraki dönemde 1 Ocak 2026'dan itibaren Yeniden Değerleme Oranı'na göre zamlar gerçekleştirilecek.

KÜSÜRATLAR 1 TL VEYA KATINA YUVARLANACAK

Yeni düzenlemeye göre, her yılın başında bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranı esas alınarak geçiş ücretleri artırılacak. Ayrıca fiyat artışı sonrası oluşan küsuratlar da en yakın 1 TL veya katına yuvarlanacak.

2024'ÜN YDO'SU YÜZDE 43.93'TÜ

2024 yılının yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenmişti.

Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Bekir Toprak:
    YİNE EKONOMİ ŞAHLANMAYA BAŞLAMIŞ... 80 1 Yanıtla
  • caps lock:
    zamcıktır o. 71 1 Yanıtla
  • Bekir Toprak:
    EKONOMİ YİNE ŞAHLANMAYA BAŞLAMIŞ... 54 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    padişahım çok yaşa 52 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Enflastyonist ortamda zamlar kaçınılmazdır...Böyle giderse seve seve 500 lük ve 1000 hatta 5000 lik banknotları çıkaracaklar başka türlüsü mümkün değil...Kartlarla ya da sanal kartlarla alışveriş olmasaydı.Sadece fiziki para dönseydi piyasada şimdiye kadar çoktan çıkarmak zorunda kalırlardı. 46 1 Yanıtla
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