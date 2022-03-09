Otoyol ve köprülerde başlayan HGS dönemi için OGS kullanıcılarının yapması gerekenler paylaşıldı - Son Dakika
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Otoyol ve köprülerde başlayan HGS dönemi için OGS kullanıcılarının yapması gerekenler paylaşıldı

09.03.2022 00:58
Otoyol ve köprülerde başlayan HGS dönemi için OGS kullanıcılarının yapması gerekenler paylaşıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, artık kullanılmayacak olan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanıcılarının, 31 Mart'ta otoyol ve köprülerde başlayacak Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımları paylaştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, artık kullanılmayacak olan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanıcılarının, 31 Mart'ta otoyol ve köprülerde başlayacak Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımları paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, artık kullanılmayacak olan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanıcılarının, 31 Mart'ta otoyol ve köprülerde başlayacak Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımları sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.

Paylaşımda yer verilen infografikte şunlar yer aldı:

"OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacaktır. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabında ya da kredi kartına iade edilecektir. OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır. OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır. 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir." - ANKARA

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Otomatik Geçiş Sistemi, Hızlı Geçiş Sistemi, TEM Otoyolu, 31 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otoyol ve köprülerde başlayan HGS dönemi için OGS kullanıcılarının yapması gerekenler paylaşıldı - Son Dakika


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