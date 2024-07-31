Otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere ilişkin yönetmelik hükmü, Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun ile uyumlu hale getirildi.
Genel Müdürlüğün konuya ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklikle Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere dair yönetmelik hükmü "Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunu" ile uyumlu hale getirilmiş oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Otoyollarda ücretsiz geçişe ilişkin yönetmelik değişti - Son Dakika
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