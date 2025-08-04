ÖTV zammı öncesi harekete geçtiler! Temmuzda otomobil satışları zirve yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

ÖTV zammı öncesi harekete geçtiler! Temmuzda otomobil satışları zirve yaptı

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ÖTV zammı öncesi harekete geçtiler! Temmuzda otomobil satışları zirve yaptı
04.08.2025 09:39
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ÖTV zammı öncesi harekete geçtiler! Temmuzda otomobil satışları zirve yaptı
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) yayınladığı verilere göre, Temmuz ayında otomotiv satışlarında artış yaşandı. Veriler, otomotiv sektörünün ekonomideki canlanmayı yansıttığını gösteriyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Temmuz ayı otomotiv satışlarında artış yaşandı. ODMD verilerine göre, Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Temmuz ayına göre yüzde 14,55 artarak 107 bin 718 adet oldu.

ODMD verilerine göre, Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Temmuz ayına göre yüzde 14,55 artarak 107 bin 718 adet oldu. Temmuz'da otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,71 artarak 84 bin 195 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 13,96 artarak 23 bin 523 adet olarak kaydedildi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,9 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 56,7 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 53,1 arttı.

ÖTV zammı öncesi harekete geçtiler! Temmuzda otomobil satışları zirve yaptı

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE SATIŞLAR ARTTI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 715 bin 695 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 6,68 oranında artarak 572 bin 198 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,77 artarak 143 bin 497 adet oldu.

ÖTV zammı öncesi harekete geçtiler! Temmuzda otomobil satışları zirve yaptı

Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci, Temmuz ayında gelen ÖTV zammının Ağustos'ta yansıyacağını belirtti. Özpeynirci konuya dair şu açıklamalarda bulundu: "Temmuzda pazar 107 bin aştı.En iyi ikinci temmuz oldu. ÖTV'nin yani zamların asıl etkisi ağustosta görülür. 24 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesiyle, bazı yerli ve düşük fiyatlı modellerde kısmi indirimler görülse de, birçok model artan ÖTV oranları nedeniyle ciddi şekilde zamlandı. Bu fiyat değişikliklerine rağmen, temmuz ayında otomotiv pazarı 107.718 adetle beklentilerin üzerinde kapandı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre (94.037) %14,55'lik büyüme anlamına geliyor. Bu sonuçla en iyi 2. temmuz olarak kayıtlara girdi. Ancak şunu unutmamak lazım: ÖTV değişikliğinin gerçek etkisi ağustos ayında daha net ortaya çıkacak. Çünkü birçok marka, elindeki stokları eritmek adına temmuzda ÖTV artışını fiyatlara tam olarak yansıtmamış görünüyor. Ağustos itibarıyla, yeni fiyatlı partilerin gelmesiyle birlikte, ÖTV farkı kaçınılmaz olarak etiketlere yansıyacak."

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Otomobil, Ekonomi, Finans, Gündem, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÖTV zammı öncesi harekete geçtiler! Temmuzda otomobil satışları zirve yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cenk Demiray:
    bütün bayiiler kendilerine fatura kesti, arabalar bahçede. kim kimi dolandırıyor belli değil. 4 0 Yanıtla
  • yol yolcu :
    hayırlı rüyalar.. neyseki ağustosa girdik elbet rüyalarında bir sonu var.. 3 0 Yanıtla
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