 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ve OYAK Denizli Çimento A.Ş. Birleşti - Son Dakika
Üye Girişi

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ve OYAK Denizli Çimento A.Ş. Birleşti

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş., OYAK Denizli Çimento Anonim Şirketi'ni devralarak birleşti. Bu birleşmeyle birlikte OYAK Çimento, Türkiye çimento endüstrisinin kapasite ve pazar liderlerinden biri haline geldi. Şirket, çevreci uygulamalar ve alternatif yakıt kullanımıyla sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanmaktadır.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ve OYAK Denizli Çimento A.Ş. Birleşti
06.01.2024 - 14:26,
Abone Ol

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, tüm aktif ve pasifi ile devir alınan OYAK Denizli Çimento Anonim Şirketi, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ile birleşti.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ile OYAK Denizli Çimento A.Ş., OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. çatısı altında birleşti. 14 Mayıs 2020 tarihinde halka açık şirketlerini OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. çatısı altında birleştiren OYAK Çimento, 31 Aralık 2020'de OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşti. 28 Aralık 2023 tarihi itibari ile de OYAK Denizli Çimento A.Ş. ile birleşerek, tüm çimento ve beton operasyonlarını tek çatı altında toplamış oldu.

Yapılan açıklamaya göre söz konusu işlem, 2020 yılının Mayıs ayındaki halka açık firmaların birleşmesinden farklı olarak, halka açık bir şirket ile halka açık hissesi bulunmayan bir şirketin birleşmesiyle gerçekleşti. Birleşmenin ardından, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin özsermayesi 86 milyon 784 bin 965 TL artarak, 1 milyar 159 milyon 793 bin 441 TL'den 1 milyar 246 milyon 578 bin 406 TL'ye yükseldi.

Türkiye çimento endüstrisinin kapasite ve pazar liderlerinden

Birleşmeyle birlikte 7 entegre fabrika, 2 öğütme tesisi ve tüm yurda yayılmış 52 beton santrali ile 7 coğrafi bölgede satış gerçekleştiren Türkiye çimento endüstrisinin kapasite ve pazar liderlerinden OYAK Çimento, Türkiye'de 'Net-Zero' (Net-Sıfır) taahhüdünü veren ilk çimento şirketlerinden. Şirket; enerji maliyetlerini düşürmek, atık besleme sistemlerini daha ileri seviyelere götürmek, atık ısıdan geri kazanım tesisleri yapmak ve daha çevreci üniteler kurmak için son beş yılda ciddi yatırımlar gerçekleştirirken, alternatif yakıt kullanım oranını da önemli ölçüde artırmış durumda. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Denizli Çimento, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ve OYAK Denizli Çimento A.Ş. Birleşti - Son Dakika


14:37
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35
Yumruk atan mı yumruğu yiyen mi? Bahçeli tarafını seçti Yumruk atan mı yumruğu yiyen mi? Bahçeli tarafını seçti
14:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50
45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı
13:05
Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu

Son Dakika
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35 Yumruk atan mı yumruğu yiyen mi? Bahçeli tarafını seçti
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50 45 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs, Tünelde Yakalandı
13:05 Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:15 Kars'ta yapılan kardan şehit heykelleri duygusal anlar yaşatıyor
12:12 Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 15:01:31. #1.11#
SON DAKİKA: OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ve OYAK Denizli Çimento A.Ş. Birleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement