OYAK, İSKEN Enerji Santrali'ni Tamamen Satın Alıyor - Son Dakika
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Ekonomi

OYAK, İSKEN Enerji Santrali'ni Tamamen Satın Alıyor

OYAK, İSKEN Enerji Santrali\'ni Tamamen Satın Alıyor
04.07.2025 15:06
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OYAK, Steag Power GmbH'nin İSKEN'deki %51 hissesini alarak enerji portföyünü güçlendiriyor.

OYAK, Almanya merkezli Steag Power GmbH'nin İSKEN'deki yüzde 51 hissesini satın almak üzere anlaşma sağladı. Resmi süreç tamamlandığında şirket, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 2,6'sını karşılayan İSKEN Sugözü Enerji Santrali'nin tamamına sahip olarak enerji sektöründeki yatırım portföyünü güçlendirecek.

Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından OYAK, son 6 yılda enerji alanında yaptığı stratejik yatırımlara yeni bir halka ekledi. Almanya merkezli Steag Power GmbH'nin yüzde 51 hissesini satın almak üzere anlaşma sağlayan şirket, İSKEN-Sugözü Enerji Santrali'nde tam kontrol sahibi olacak. Jeopolitik risklerin arttığı ve enerji arz güvenliğinin belirleyici önem taşıdığı bir dönemde OYAK bu hamleyle enerji sektöründeki yatırım portföyünü daha da güçlendirecek. 1360 MWe kurulu güce sahip santral, Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 2,6'sını tek başına karşılıyor.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, jeopolitik gelişmelerin enerji güvenliğini küresel ölçekte öncelikli bir konu haline getirdiği bir dönemde, istikrarlı ve verimli üretim yapabilen tesislerin ülke için stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin elektrik üretiminde önemli payı olan bu tesisin tamamının satın alınmasını, güncel jeopolitik gelişmeler ışığında enerji güvenliği açısından kritik bir kazanım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Uzun vadeli stratejik kazanım

İSKEN'deki satın almanın şirketin uzun vadeli sürdürülebilir değer üretme vizyonunun somut yansıması olduğunu belirten OYAK Genel Müdürü Erdem, "Dünyada enerji güvenliği artık yalnızca enerji politikası olmanın ötesinde, bir milli güvenlik meselesi olarak kabul ediliyor.

OYAK olarak biz de bu sorumlulukla hareket ediyor, enerji yatırımlarımızı kısa vadeli maliyet odaklı değil, uzun vadeli stratejik adımlar atarak yönetiyoruz. İSKEN satın alması bu yaklaşımın açık bir örneğidir. Yüksek kapasitesi ve sistemdeki baz yük rolüyle stratejik öneme sahip olan İSKEN'i yüzde 100 OYAK iştiraki haline getireceğiz. Bu satın almanın geri dönüş süresi 6,5 yıl olarak hesaplandı. Enerji sektöründe bu ölçekteki yatırımlar için oldukça kısa sayılabilecek bu süre, OYAK'ın finansal disiplini ve kaynak etkinliği ile stratejik kararlarının örtüştüğünü gösteriyor" diye konuştu.

Yenilenebilir enerjiye güçlü yönelim

Erdem, şirketin yenilenebilir enerji alanında da güçlü ve planlı bir dönüşüm stratejisi izlediğine işaret ederek şunları söyledi:

"Şirket olarak yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin enerji ihtiyacını da gözetiyor; çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan yatırımlar yapıyoruz. Bugün 14 ilde, 25 farklı bölgede toplam 2 bin 200 MWp kurulu güce ulaşacak güneş enerjisi projelerimiz hızla ilerliyor. Tüm projelerin 2028 yılı sonuna kadar devreye alınarak tam kapasiteyle üretime geçmesi hedefleniyor. Bu yatırımlar öncelikle OYAK şirketlerinin kendi enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurgulandı. Amacımız, sürdürülebilir enerji arzını güvence altına alırken enerji maliyetlerini de optimize etmek. Yatırımlar tamamlandığında yıllık üretim kapasitemiz yaklaşık 3,5 milyon MWh olacak. Böylece sadece enerji ihtiyacına değil, karbon salımının azaltılmasına da katkı sunarak ülkemizin yeşil dönüşüm hedefleriyle örtüşen somut bir çevresel fayda oluşturacak. Sorumlu büyüme anlayışıyla, iklim pozitif bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."

Operasyonel verimlilik artacak

OYAK Enerji Sektörü Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yılmaz da son yıllarda sürdürülebilir enerji yatırımları dahil, şirketin enerji sektöründeki faaliyetlerinin büyüme çizgisini sürdürdüğünü kaydetti. Yılmaz, "Kesintisiz ve istikrarlı üretim kapasitesi sayesinde İSKEN, Türkiye'nin elektrik arzında baz yükün karşılanmasına katkı sağlayan temel santrallerden biri. Şirket olarak, bölgesi için de büyük bir güç olan İSKEN'deki ortaklık yapısını tek elde toplayarak, operasyonel verimliliğimizi, karar alma esnekliğimizi ve uzun vadeli planlama kabiliyetimizi artırdık" dedi.

Yılda 9 milyar kWh elektrik üretiyor

Yapılan açıklamaya göre, 1360 MW kurulu güce sahip olan İSKEN- Sugözü Enerji Santrali, yılda yaklaşık 9 milyar kWsaat elektrik üretiyor. Çukurova bölgesinde önemli bir sosyo-ekonomik aktör olan santral, bölge sanayisi ve istihdam açısından kaynak oluştururken, Türkiye'nin elektrik arz güvenliğine de istikrarlı katkı sunuyor. İSKEN, enerji dönüşümü kapsamında birden çok kaynaklı yenilenebilir enerji üretim projelerine de başladı. Bu kapsamda 21,12 MWp kurulu güçte, yardımcı kaynak güneş enerji santrali SUGES kurularak işletmeye alındı. SUGES'in 57 MWp'ye kadar artırılmasına yönelik gerekli ön izin süreçleri tamamlanmış olup, proje geliştirme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Almanya, Enerji, Finans, Çevre, OYAK, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OYAK, İSKEN Enerji Santrali'ni Tamamen Satın Alıyor - Son Dakika

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