OYAK Yatırım'dan yatırımcılara 'Pratik Öneri' uygulaması

OYAK Yatırım, yeni geliştirdiği 'Pratik Öneri' uygulaması ile yatırımcılara temel analiz verileri ile beraber kantitatif araçları sunduğunu açıkladı.

Bu yıl başında temel analiz portalı 'Pratik Analiz'i müşterilerine sunan OYAK Yatırım, analiz araçlarını genişleterek geliştirdiği 'Pratik Öneri' ile de yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerini sağlamayı hedefliyor. Şirket, yeni uygulama ile yatırımcıların karar alma süreçlerindeki öznel bakış açısını azaltarak, kullanıcı dostu ara yüzler sunmayı amaçlıyor. Verilen bilgiye göre kantitatif analiz, makine öğrenmesi, optimizasyon teknikleri ve istatistiksel modellemelere dayanan Pratik Öneri uygulamasına şirketin internet sitesinden veya pratikoneri.com internet adreslerinden ulaşılabiliyor.

"OYAK Yatırım müşterilerine çok özel bir yardımcı sunduk"

Pratik Öneri uygulamasından sadece OYAK Yatırım müşterilerinin faydalanabileceğini kaydeden OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, "Yeni uygulamamız ile müşterilerimiz, kantitatif analiz ve çeşitli istatistiksel metotları harmanlayarak hisse senetleri, endeks, kur ve altın fiyatlarındaki değişimleri takip edebilecekler. Portalımız incelediği varlıklarda alınabilecek tekli ya da karşılıklı pozisyonlar hakkında da kullanıcılara öneriler sunacak. Böylelikle yatırımcılarımıza rafine bilgiler sunarken aynı zamanda onlara farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlıyoruz. Çok yakın gelecekte de farklı inovatif çözümlerle müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İki farklı sekmede kullanıma sunuldu

Yapılan açıklamaya göre Pratik Öneri, şimdilik 'Teknik Analiz' ve 'Pair Trade' olmak üzere iki farklı şekilde kullanıma sunuldu. Teknik analiz sekmesi, önde gelen teknik analiz göstergelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bir skorlama modelini kullanarak saatlik, günlük gibi farklı zaman aralıklarındaki analizlerden oluşan öneriler sunuyor. İkili işlem 'Pair Trade' ile yatırımcılar, bir hissede ya da endekste kısa pozisyon alabilirken bir başkasında uzun pozisyon alabilecek. Böylece yatırımcılar, piyasanın yönünden bağımsız olarak pozisyon almış olacak. Pratik Öneri, ayrıca geçmişte yapılan tüm önerilerin performansını kullanıcılarına detaylı grafikler ve tablolarla aktarırken yeni önerileri de anlık olarak sunuyor. Pratik Öneri ile yatırımcılar hisse senetleri piyasalarındaki anlık değişimlerin etkilerini gelişen teknoloji sayesinde bütünsel bir analizle kolayca izleyebiliyor, rafine sonuçlar elde edebiliyor. - İSTANBUL