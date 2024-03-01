OYAK Yatırım Menkul Değerler Geçen Yıl 2 Milyar TL Net Kar Elde Etti

Ekonomi

OYAK Yatırım Menkul Değerler AŞ, geçen yıl 2 milyar lira net kar elde etti.

OYAK Yatırım'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin geçen yıl elde ettiği net karı 2022'ye göre yüzde 91 artarak 2 milyar liraya yükseldi. Şirketin öz kaynakları 5 milyar lirayı aştı.

Konsolide net gelirleri enflasyon etkisi sonrasında yüzde 75 artarak 5,8 milyar liraya ulaşan OYAK Yatırım, enflasyon etkisi olmaksızın hesaplanan konsolide net gelirlerinde yüzde 180 artış kaydetti.

OYAK Yatırım'ın iştiraklerinden OYAK Grup Sigorta'nın 2023 yılındaki karlılığı 2,6 kat artarken, OYAK Portföy'ün karlılığı ise 5,1 kat yükseldi. OYAK Portföy'ün yönettiği portföy büyüklüğü ise aynı dönemde 27 milyar lirayı aştı.