Özel Sektör Kredi Borcu 173 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Özel Sektör Kredi Borcu 173 Milyar Dolar

Temmuz sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışı kredi borcu 173 milyar dolara ulaştı.

17.09.2024 11:10
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Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 9,5 milyar ABD doları artarak 173 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 9,5 milyar ABD doları artarak 173 milyar ABD doları oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 6,4 milyar ABD doları artarak 160,7 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,1 milyar ABD doları artarak 12,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,3 milyar ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 3,0 milyar ABD doları artışla 17,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 215 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 31 milyon ABD doları azalarak 1,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 31 milyon ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 1,8 milyar ABD doları artarak 11,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2023 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,6 milyar ABD doları artışla 7,1 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 411 milyon ABD doları azalışla 1,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,4 milyar ABD doları artarak 109,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,0 milyar ABD doları artarak 10,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 160,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'sinin ABD doları, yüzde 34,5'inin euro, yüzde 2,6'sının Türk lirası ve yüzde 4,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 12,3 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,8'inin ABD doları, yüzde 14,9'unun euro, yüzde 35,8'inin Türk lirası ve yüzde 5,5'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla, 160,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 61,9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 12,3 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,6'sını finansal kuruluşların, yüzde 21,4'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 52,1 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel Sektör Kredi Borcu 173 Milyar Dolar - Son Dakika

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