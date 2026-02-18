Özel Sektör Yurt Dışı Kredi Borçları Artışta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel Sektör Yurt Dışı Kredi Borçları Artışta

18.02.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'in 4. çeyreğinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu 12,1 milyar dolar artarak 219,7 milyar dolara ulaştı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2025 yılının 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 12,1 milyar dolar artarak 219,7 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2025 yılının 4. çeyreğinde 3. çeyreğe göre 12,1 milyar dolar artarak 219,7 milyar dolara yükseldi.

Vadeye göre incelendiğinde, söz konusu dönemde uzun vadeli kredi borcunun 13,1 milyar dolar artarak 210,9 milyar dolara çıktığı, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1 milyar dolar azalarak 8,8 milyar dolara gerilediği gözlendi.

2025'in 4. çeyreğinde 3. çeyreğe göre finansal kuruluşların toplam borcu 5,6 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 6,6 milyar dolar arttı.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 6,4 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 6,7 milyar dolar yükseldi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 800 milyon dolar, finansal olmayan kuruluşların borçları 200 milyon dolar azaldı.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, dolar cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü. 210,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'sinin dolar, yüzde 31'inin avro, yüzde 2,7'sinin Türk lirası ve yüzde 8,1'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

8,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 20,6'sı dolar, yüzde 22,5'i avro, yüzde 53,5'i Türk lirası ve yüzde 3,4'ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 64,1 milyar dolar olduğu görüldü.

Bu tutarın 40 milyar doları bankalara, 18,4 milyar doları finansal olmayan kuruluşlara, 5,7 milyar doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel Sektör Yurt Dışı Kredi Borçları Artışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Üniversite hastanesinde neler oluyor Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için... Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...
Kardeş kavgasında kan aktı Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı Kardeş kavgasında kan aktı! Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:53
Türk gazeteciden Spalletti’yi delirten soru Şoke oldu
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
10:28
Trump’ın koltuğu sallanıyor Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:15:34. #7.11#
SON DAKİKA: Özel Sektör Yurt Dışı Kredi Borçları Artışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.