Özel Sektörün Yabancı Kredi Borcu 182,6 Milyar Dolar

Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2024 yıl sonuna göre 10,5 milyar ABD doları artarak 182,6 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2024 yıl sonuna göre 10,5 milyar ABD doları artarak 182,6 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2024 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 10,4 milyar ABD doları artarak 167,1 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 0,1 milyar ABD doları artarak 15,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

2024 yıl sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 3,9 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 6,6 milyar ABD doları artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 4,0 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 6,4 milyar ABD doları artış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,1 milyar ABD doları azalmış ve finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar ABD doları artış gösterdi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü. 167,1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,4'ünün ABD doları, yüzde 31,9'unun Euro, yüzde 2,2'sinin Türk lirası ve yüzde 6,5'unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 15,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,2'sinin ABD doları, yüzde 15,0'nin Euro, yüzde 44,2'sinin Türk lirası ve yüzde 2,6'sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Mart sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 56,6 milyar ABD doları olduğu görüldü. Bu tutarın 38,8 milyar ABD doları bankalara, 13,4 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,3 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait. - İSTANBUL