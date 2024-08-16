Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 7 Milyar Dolar Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 7 Milyar Dolar Arttı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Haziran 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 7 milyar dolar artarak 171,1 milyar dolar oldu.

16.08.2024 11:50
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Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Haziran 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 7 milyar dolar artarak 171,1 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayınladı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu haziranda 2023 sonuna kıyasla 3,8 milyar dolar yükselerek 158,8 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 3,8 milyar dolar artarak 158,8 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 3,2 milyar dolar yükselişle 12,3 milyar dolara çıktı.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları haziranda 2023 sonuna göre 1,2 milyar dolar ve tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 3 milyar dolar artarak 17,8 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 213 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 63 milyon dolar düşüşle 1,1 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 277 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 288 milyon dolar artarak 10,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, haziranda 2023 sonuna göre 2,5 milyar dolar artışla 7 milyar dolar oldu. Finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 389 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolara geriledi.

1 yıl içindeki anapara geri ödemesi 52,3 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 1,2 milyar dolar artarak 108,5 milyar dolara çıktı. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 3 milyar dolar artışla 10,8 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 158,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'si dolar, yüzde 34,8'i avro, yüzde 2,6'sı Türk lirası ve yüzde 4,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 45,7'sini dolar, yüzde 16,1'i avro, yüzde 32,9'unu Türk lirası ve yüzde 5,3'ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,5'i finansal kuruluşlara, yüzde 61,5'i finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 78,2'si finansal kuruluşlara ve yüzde 21,8'i finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluşuyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 52,3 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 7 Milyar Dolar Arttı - Son Dakika

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