Özelleştirme İhalelerinde Nihai Görüşmeler Tamamlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Balıkesir, Bayburt, Kırklareli ve Kocaeli'deki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den nihai pazarlık görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Bu kapsamda, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Bayburt'un Merkez ilçesine bağlı taşınmazın nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 4 milyon 50 bin lirayla Hamit Açıkgöz verdi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 2 milyon 910 bin lirayla İstanbul Yatırım Ortak Girişim Grubu'ndan geldi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı taşınmaz için en yüksek teklif 63 milyon lirayla Aegean Gıda Ticaret AŞ tarafından verildi. Maliye Hazinesi adına kayıtlı Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı taşınmaz için en yüksek teklifi 310 milyon lirayla Mürsel Öztürk verdi.