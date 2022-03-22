Özgür Demirtaş asgari ücrete ne kadar zam olacağı hakkında konuştu: 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar - Son Dakika
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Özgür Demirtaş asgari ücrete ne kadar zam olacağı hakkında konuştu: 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar

22.03.2022 12:16
Özgür Demirtaş asgari ücrete ne kadar zam olacağı hakkında konuştu: 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya üzerinden asgari ücrete ilişkin ikinci bir zam olur mu sorularına yöneldi. Demirtaş, "Hükümet asgari ücrete 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar" dedi.

Ekonomideki yaşanılan çalkantılı süreçle birlikte vatandaşın alım gücü de bir hayli düştü. Bu soruna çözüm için kolları sıvayan hükümet, asgari ücrete ikinci bir zammı gündemine aldı.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Konuyla ilgili hem AK Parti cephesinden hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den peş peşe açıklamalar geldi. Bu açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci bir zam yapılacağına kesin gözüyle bakılırken rakamı ne kadar olacağı konusunda ekonomist Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"3-4 AYA 1000 TL DAHA ZAM YAPAR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaz aylarında asgari ücrete 1000 TL zam yapılacağını öne süren Demirtaş, "Tahmini mi yazayım: Hükümet asgari ücrete 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar. Ama insanlar bu Yaz sonu 5250 TL ile şu anki 4250 TL ile alabildiklerinden daha az meyve, sebze, et, süt vs. alabilirler" ifadelerine yer verdi.

YÜZDE 50 ZAM YAPILMIŞTI

2022 yılı için asgari ücrete tarihi bir zam yapılmıştı. Asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya yükseltilmişti.

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Son Dakika Ekonomi Özgür Demirtaş asgari ücrete ne kadar zam olacağı hakkında konuştu: 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar - Son Dakika


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