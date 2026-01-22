Özlem Zengin\'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu

Türkiye'de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında milyonlarca emekli en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, TBMM'de en düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme kabul edildi.

"YETERLİ DEĞİLDİR, HEPİMİZ GÖRÜYORUZ"

Muhalefet görüşmeler sırasında emekliye açlık sınırının 10 bin lira altındaki bu ücrete tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıklama yaptı. Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine emekli maaşını savunmadı. 20 bin liranın düşük olduğunu kabul eden "En kısa zamanda bu rakamları daha da artırarak bir düzenleme yapmayı hedefliyoruz. Evet, yeterli değildir. Bunu hepimiz görüyoruz. En kısa zamanda Türkiye'nin şartları en müsait olduğunda bu ücretler tekrar bir kez daha zaten gözden geçirilecektir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOLAR HESABI YAPMIŞTI

Özlem Zengin'in "Yeterli değildir. Bunu hepimiz görüyoruz" dediği emekli maaşlarıyla ilgili dün parti grubunda bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Geçen ay 16.881 lira olan en düşük emekli aylığı, 3.319 lira artışla 20.000 liraya yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde sadece 66 liraydı. Dolar bazında 40 dolardı. Yeni düzenleme sonrasında 480 dolara çıkmış olacak. Ömürlerinin önemli bir kısmını ülkelerine hizmetle geçirmiş emeklilerimiz bizim başımızın tacıdır. Her türlü hizmete ve hürmete ziyadesiyle layıktır" demişti.

"GİT BU TEKLİFİNİ ANNENE SÖYLE, TERLİKLE KOVALAR"

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Özlem Zengin'in sözlerine tepki göstererek "Ama onların sesini duymuyorsunuz, kulaklarınızı kapatmışsınız. Ancak şunu bilin ki onların hakkını, hukukunu, şerefini, namusunu savunmak bizim boynumuzun borcudur. Özlem Hanım, anneniz babanız sanırım emekli öğretmen. Git bu teklifi annene söyle, annen seni terlikle kovalar" ifadelerini kullandı.