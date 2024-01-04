Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası\'nın \'Demo Day-2023\' etkinliği gerçekleşti

Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası'nın "Demo Day-2023" etkinliği ÖzÜ-X İnovasyon Merkezinde gerçekleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Girişim Fabrikası'nın 2023 programlarından girişimcilerin sahne aldığı etkinlikte, ekosistem önderleriyle 2024 öngörüleri konuşuldu, büyüyen girişimlerin tecrübeleri dinlendi ve tüm paydaşlarla yeni bağlantılar kurma fırsatı sunuldu.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Girişimcilik Trendleri ve Yapay Zeka" başlıklı panel, Özyeğin Üniversitesi Bilgi, Teknoloji Transferi ve Girişimcilik (BTTG) Direktörü Dr. İsmail Arı'nın moderatörlüğünde ve İş Bankası Yapay Zeka Fabrikası Yapay Zeka Hızlandırma Programı Koordinatörü Kadir Bulut ile Mentors Network Turkey Kurucusu ve Yatırımcısı Mehmet Onarcan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Panel katılımcıları 2023 yılını değerlendirmenin yanı sıra 2024'e ve sonrasına yön verebilecek gelişmelerle ilgili öngörülerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTTG Direktörü Dr. İsmail Arı, "Özyeğin Üniversitesi olarak 15. kuruluş yılımızı tamamlarken, girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı vermeyi sürdürüyoruz. Sayıları binleri aşan girişimci adayı, resmi olarak kurulan 100'ü aşkın girişimci şirket ve kampüsümüzde kurulu ÖzÜ-X İnovasyon Merkezi ile hem girişimciler hem de kurumlar için çok yönlü işbirliklerini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Girişimciler sunum yaptı

Verilen bilgiye göre, panelin ardından Girişim Fabrikası Demo Day-2023'te yer alan Tippay, Decodi, VisitRise, Rotomat, Turkishle, AirGemba ve Global Cyber Security Network ve girişimleri, yenilikçi çözümlerini ve teknolojilerini sunumlar halinde katılımcılarla paylaştı, gelen soruları yanıtladı.

Etkinliğin son paneli "Demo Day Sonrası: Büyüme Yolculuğu"nda, Girişimcilik Destek Programları Müdürü Süha Soydan'ın moderatörlüğünde Guru Sağlıklı Gıda Kurucu Ortağı Dr. Aslı Zuluğ ve Counterfake AI Kurucu Ortağı Furkan Arslan, girişimlerinin ölçeklenme aşamasındaki tecrübelerini ve büyüme stratejilerini etkinlik katılımcılarına aktardı.