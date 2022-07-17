Pakistan, döviz rezervleri için dost ülkelerden 4 milyar dolar alacak - Son Dakika
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Pakistan, döviz rezervleri için dost ülkelerden 4 milyar dolar alacak

17.07.2022 17:39
Pakistan, döviz rezervleri için dost ülkelerden 4 milyar dolar alacak

Pakistan Maliye Bakanı Miftah İsmail, döviz rezervlerindeki açığın kapatılması için bu ay dost ülkelerden 4 milyar dolar alacaklarını söyledi.

Pakistan Maliye Bakanı Miftah İsmail, döviz rezervlerindeki açığın kapatılması için bu ay dost ülkelerden 4 milyar dolar alacaklarını söyledi.

Geo News televizyonundaki habere göre, İsmail, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre döviz rezervlerinde 4 milyar dolarlık açık bulunduğunu belirtti.

İsmail, dost bir ülkeden 1,2 milyar dolarlık ödemesi ertelenen petrol alacaklarını, bir başka ülkenin de hisse senetlerine 1,5-2 milyar dolar yatırım yapacağını belirterek, "Bir diğer dost ülke belki ödemesi ertelenen doğal gaz verebilir ve bir başka ülke de biraz mevduat yatıracak." dedi.

Bakan İsmail, bunların hangi ülkeler olduğunu belirtmedi.

İsmail, bu mali yılda Asya Kalkınma Bankasından 3,5 milyar dolar, Dünya Bankasından da 2,5 milyar dolar kredi alacaklarını, Asya Altyapı ve Yatırım Bankasından da 400-500 milyon dolar beklediklerini söyledi.

İsmail, hükümetin iflası önlemek için zor kararlar aldığını belirterek, ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik durum için İmran Han hükümetini suçladı.

Ülke, ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor

Pakistan, ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor.

The News gazetesindeki habere göre, ülke, artan enerji ithalatıyla yükselen cari açık sebebiyle ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya.

Pakistan rupisi, ülkede mali yıl başlangıcı olan 1 Temmuz 2021'den bu yana dolar karşısında yüzde 35 değer kaybetti.

Pakistan Merkez Bankasının elindeki döviz rezervi, rupideki değer kaybı, dış borç ve petrol ithalatı ödemeleri nedeniyle 15 Temmuz itibarıyla 99 milyon dolar düşerek 9,717 milyar dolara geriledi. Ülkenin mevcut döviz rezerviyle 5 haftalık ithalatını karşılayabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte IMF ile 14 Temmuz'da yapılan 1,17 dolarlık anlaşmanın, ülkenin döviz rezervlerini istikrara kavuşturmasına yardımcı olması bekleniyor.

Pakistan'da 2021-2022 mali yılında dış ticaret açığı yüzde 55,29 artarak 48,25 milyar dolara yükselmişti.

Bir önceki mali yılda 31,07 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığının bu yıl önemli ölçüde artmasının en büyük sebepleri arasında ithal edilen enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar gösteriliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Pakistan, döviz rezervleri için dost ülkelerden 4 milyar dolar alacak - Son Dakika

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