Palamut Avında Artış, Fiyatlar Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Palamut Avında Artış, Fiyatlar Yükseliyor

Palamut Avında Artış, Fiyatlar Yükseliyor

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle palamut avı arttı, soğuyan havalar talebi artırdı.

01.10.2024 11:48
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Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından denize açılan tekneler sezonun ilk günlerinden bu yana bol miktarda palamut avlarken, havaların bugünlerde serinlemesiyle birlikte bu balığa ilgi daha da arttı.

Trabzon Balık Hali'nde palamudun yanı sıra diğer balık çeşitlerindeki artış dikkat çekerken palamudun tanesi iriliğine göre 100 TL ile 3 tanesi 200 TL arasında değişiyor.

Palamudun yanı sıra diğer balık çeşitlerinin de arttığını belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, "Palamut şu anda iyi gidiyor. Bir ara avında eksilme olmuştu ancak şimdi bolluğu sürüyor. Palamut boy ve gramaj olarak daha da büyüdü tanesi 1 kilo kadar geliyor. Havaların bugünden itibaren serinledi, serinleyince satışlarda artıyor. Fiyatlarımız, palamut iriliğine göre tanesi 100 TL, küçükleri üç tane 200 TL, mezgit 100 TL, çinakop 200 TL, istavrit 75 TL, Hamsi Sinop taraflarından geliyor kilosu 175 TL. Sezonun ilk açıldığı günden bugüne kadar avlanma çok güzel geçiyor. Çok güzel bereketli palamutlar geliyor bunun yanı sıra diğer çeşitlerimizde çoğaldı diyebiliriz" dedi.

Havaların serinlemesiyle birlikte özellikle palamuda ilginin arttığını kaydeden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Palamut şu an bol. Havaların serinlemesiyle birlikte balığa ilgi arttı. Palamut fiyatlarımız iriliğine göre üç tane 200 TL, tane 100 TL, Hamsi 200 TL, istavrit 75-125 TL, mezgit 150 TL, Havaların soğumasıyla birlikte balığa daha çok talep geliyor sıcak havalarda pek talep olmuyor. İnşallah havaların böyle soğumasıyla birlikte palamudu 1,-1,5 ay daha yiyeceğiz" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Palamut Avında Artış, Fiyatlar Yükseliyor - Son Dakika

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