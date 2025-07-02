TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker aracılığıyla toplamda 2 milyar 465 milyon TL olmak üzere; kimyevi gübre avansı ve 1'inci nakdi çapa avans ödemelerinin pancar üreticilerinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkşeker aracılığıyla toplamda 2 milyar 465 milyon TL olmak üzere; kimyevi gübre avansı ve 1'inci nakdi çapa avans ödemelerini pancar üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Pancar Üreticilerine 2,5 Milyar TL Destek - Son Dakika
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